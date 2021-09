OnProcess startet die neue digitale Plattform OnProcess Agora™, um die Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit von Service-Lieferketten zu verbessern

Die erste auf der digitalen Plattform veröffentlichte Anwendung – Agora Recover™ – optimiert die Rückgewinnung von Teilen vor Ort

OnProcess Technology, Inc., ein globaler Pionier im Bereich der weltweiten zirkulären Service-Lieferketten, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner neuen Cloud-basierten Technologieplattform OnProcess Agora™ zusammen mit Agora Recover™ bekannt, einer Lösung zur Asset-Rückgewinnung, die ein neues Niveau an digitaler Kundenerfahrung bietet. Die OnProcess Agora-Plattform enthält eine Reihe von Anwendungen, Kommunikations- und Business-Intelligence-Tools, die auf einem proprietären Datenmodell basieren. Die Plattform trägt dazu bei, das Management, die Effizienz und die Orchestrierung in jeder Phase der Lieferkette für Serviceteile zu verbessern. Die Lösung automatisiert wichtige After-Sales-Prozesse und stattet Kunden mit einem digitalen Konzept aus, das zu besseren Ergebnissen in den Bereichen Finanzen, Nachhaltigkeit und Kundenservice führt.

Die heutige After-Sales-Lieferkette ist nach wie vor unglaublich manuell, siloartig und komplex gestaltet. Daher ist es fast unmöglich, eine zirkuläre Lieferkette zu organisieren, in der Hersteller und Verkäufer gebrauchte Teile bestellen, verbrauchen, zurückgeben und instand setzen, um Kosten zu senken, Abfall zu reduzieren und den Service zu verbessern. OnProcess Agora™ meistert diese Herausforderung durch die Integration der gesamten Service-Lieferkette in eine einzige Plattform und die automatische Erfassung bzw. Zusammenführung von Teiledaten, Kundendaten und OnProcess-eigenen Daten über den gesamten Service-Lebenszyklus nach dem Verkauf.

„Die After-Sales-Lieferkette hat direkten und erheblichen Einfluss auf den Kundenservice, die Nachhaltigkeitsergebnisse und das Endergebnis. Leider ist die typische Service-Lieferkette heute ein Geflecht aus unzusammenhängenden, manuellen Prozessen, die von isolierten Abteilungen und Systemen verwaltet werden“, so Oliver Lemanski, CEO von OnProcess. „Aus diesem Grund haben wir Agora entwickelt, eine Lösung, die unseren Kunden vollständige Kontrolle und Transparenz über die gesamte Service-Lieferkette bietet und auf einzigartige Weise Daten aus dem Teilemanagement mit Daten kombiniert, die sich auf das Kundenerlebnis konzentrieren. Die Plattform ist ein wichtiges Werkzeug für die Umsetzung unserer Unternehmensvision, die weltweiten zirkulären Service-Lieferketten voranzutreiben, und stellt Nachhaltigkeit und Kundenwert in den Mittelpunkt der Universalservice-Wirtschaft.“

Die KI-gesteuerte digitale Lösung von OnProcess für die Asset-Rückgewinnung, Agora Recover™, ist die erste Anwendung, die auf der OnProcess Agora™-Plattform veröffentlicht wird. Mit ausgefeilten Berichtsfunktionen, Selbstbedienungsportalen und Cloud-basierten Integrationen in nahezu jede Anwendung oder Datenquelle unterstützt Agora Recover die zirkuläre Service-Lieferkette, indem es den Kunden einen ganzheitlichen Überblick über den Teileverwertungszyklus bietet. Die daraus resultierende Transparenz und die gewonnenen Informationen reduzieren unnötige Transportkosten und fördern die Nachhaltigkeit, indem die zurückgewonnenen Teile je nach Wert, Bedarf und Wiederverwendbarkeit intelligent umgeleitet werden.

„Agora Recover erleichtert die Rückgewinnung der wichtigsten Bestände und bietet neue digitale Dienste für ein reibungsloses Kundenerlebnis", ergänzte Lemanski. „Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Informationen für die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort können die Teams Teile schneller wiedergewinnen, fundiertere Entscheidungen treffen, Abläufe optimieren, die Garantieabwicklung verbessern, Kosten und Emissionen senken und die Kundenzufriedenheit erheblich steigern.“

Um mehr über OnProcess Agora™ oder Agora Recover™ zu erfahren oder um eine Vorführung anzufordern, besuchen Sie www.onprocess.com.

Über OnProcess Technology, Inc.

OnProcess bietet Technologien und Dienstleistungen an, die die weltweiten zirkulären Service-Lieferketten unterstützen. OnProcess bietet Managed Services und Fachwissen im Bereich der digitalen Transformation, die Prozesse rationalisieren, den Kundenwert maximieren und die Nachhaltigkeitsziele der Kreislaufwirtschaft verbessern. OnProcess ist ein zuverlässiger Berater für viele der weltweit führenden Computer-, Netzwerk-, Medizintechnik-, Wireless-, Telekommunikations- und IT-Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210930005805/de/

Medien:



Marta Marinova

OnProcess Technology, Inc.

mmarinova@onprocess.com

Corporate Ink für OnProcess

OnProcess@corporateink.com