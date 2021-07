onvista-Börsenfuchs: Checkt doch mal die neuen Anlageangebote!

Hallo Leute! Zum Wochenausklang keine neuen Töne. Die Profis diskutieren nach wie vor Inflationsrisiken und Geldpolitik der Notenbanken, die neuen Corona-Gefahren durch die Delta-Variante und die Power der weiteren Konjunktur. Herauskommen fast immer Sorgen für den Rentenmarkt und Zuversicht für Aktien. Genauso sehe ich es auch. Und wer von Euch ähnlich tickt (und so taktiert), braucht seinen Kurs nicht zu ändern.

Die Vordenker der M.M. Warburg Bank haben einen Ausblick aufs zweite Halbjahr formuliert, den ich gerne unterschreiben und Euch in Auszügen weitergeben möchte. Die globale Wirtschaft wird sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr überdurchschnittlich stark wachsen. Die expansive Geld- und Fiskalpolitik sind dabei Garant der wirtschaftlichen Erholung. Insbesondere die USA übernehmen die Rolle des globalen Konjunkturmotors, von dem viele andere Volkswirtschaften profitieren. Die Kehrseite der Medaille der schnellen wirtschaftlichen Erholung ist ein deutlicher Anstieg der Inflationsraten. Doch trotz der fulminanten Konjunktur und der steigenden Inflationsraten nehmen die Notenbanken nur langsam den Fuß vom Gas.

Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung, nachlassender Inflationsängste und unverändert niedriger Zinsen gehen die Analysten davon aus, dass sich die positive Tendenz an den Aktienmärkten im zweiten Halbjahr fortsetzt. Allerdings dürfte die Entwicklung weniger gradlinig verlaufen als im ersten Halbjahr. Von der nun beginnenden Berichtssaison für das abgelaufene zweite Quartal weitere positive Impulse für den Aktienmarkt, da die Gewinnerwartungen der Unternehmensanalysten viel zu vorsichtig sein dürften. Von daher geht man davon aus, dass auch im zweiten Halbjahr die These gilt: Aktien schlagen Renten. Auch wenn die Kursschwankungen zunehmen dürften, scheinen neue Rekorde am Aktienmarkt nur eine Frage der Zeit zu sein. Somit empfiehlt es sich derzeit noch, an einer hohen Aktienquote festzuhalten.: Es gibt weiterhin kaum eine sinnvolle Anlagealternative zu Aktien.

Ihr könnt also (wenn zweimal geimpft!) die wiedergewonnene Freiheit genießen und zum Urlaub ans Mittelmeer oder die Ostsee fahren. Wer seine Kohle anders einsetzen (aber nicht verbrennen) will, dem empfehle ich dringend, sich um die neuen Angebote zu kümmern. Denn fast täglich kommen Banken und Investmentgesellschaften aus dem In- und Ausland mit neuen oder sogar neuartigen Produkten heraus. In der Mehrzahl sind das aktiv gemanagte Fonds oder die nach wie vor boomenden ETFs. Und dabei geht es nicht mehr um die traditionelle Streuung nach Ländern. Meist werden die modernen Mega-Themen abgedeckt (Nachhaltigkeit ganz allgemein, Umweltschutz, die stark ESG-orientierten Unternehmen). Rohstoffe dürften ebenfalls weiter im Fokus bleiben - von Industriemetallen und Strategischen Metallen bis zum Holz. Und die spekulativ eingestellten Typen können sich mit den innovativen Bitcoin-Produkten anfreunden.