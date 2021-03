onvista-Börsenfuchs: Unentschieden

Hallo Leute! Stellt Euch mal vor, die deutsche Politik wäre der wichtigste Faktor für die Börse - wo stünde da der Dax inzwischen? Oder als derivative Alternative: Entscheidenden Einfluss auf die Aktienkurse hätte (warum auch immer) die politische Stimmung in der Bevölkerung mit Blick in die Zukunft. So oder ähnlich - gut, dass sich die Börsianer ihren Kopp momentan über Post-Pandemie und nicht über Post-Merkel zerbrechen müssen, obwohl das ja zusammengehört. Andernfalls würden stabile bis feste Kurse auf Gipfelhöhen wenig Sinn machen. Technische Analysten reiben sich momentan die Hände: Der Dax ist auch kurzfristig wieder „zurück in der Spur“. Das langfristige charttechnische Bild kann nach wie vor als insgesamt freundlich gewertet werden. Die Markttechnik bietet mittelfristig Raum nach weiter oben. Die Slow-Stochastik signalisiert weiterhin eine Kaufbereitschaft des Marktes.

Nee, beim Blick über den Tellerrand der Tagessuppe wissen die Marktteilnehmer heute wirklich noch nicht, was dann serviert wird. Aktuell beschäftigt man sich mit dem Mega-Tanker im Kanal-Schlamm und den Folgen für den Ölpreis. Außerdem ist ein Ami-Hedge-Fonds ins Gerede kommen, der europäischen Banken offenbar richtig Geld kostet. Doch insgesamt kursrelevante Schmerzen bereitet „nur“ die Pandemie und ihre in ganz Europa - vor allem aber bei uns - immer chaotischeren Bekämpfungsstrategien. Anspruchsvolle und faktenorientierte Analysten brüten derweil über den Inflations- und Zinsaussichten (und damit über dem künftigen geldpolitischen Kurs der führenden Notenbanken). Das macht auch Sinn, obwohl sich erst mal nix ändern wird.

Irgendwie ist die Börse unentschieden - keine Angst, keine Euphorie, aber man weiß auch net, wo’s langgeht. Wer von Euch keine andere Meinung hat, sollte einfach mal nix machen. Halt! Nutzt die Zeit, meine Freunde, und lasst Euch testen und impfen!