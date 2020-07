onvista-Börsenfuchs: Wie Ihr in die Welt von morgen investieren könnt

Hallo Leute! Aus dem Bullenlager höre ich vereinzelt Grunzen, weil man die kritischen Betrachtungen zu den nach dem Crash euphorisch-festen Börsen nicht verstehen will. Obwohl ich bekanntlich ein bekennender Optimist bin, kann ich die Skepsis der Expertenminderheit gut nachvollziehen - nach dem Motto: Vergesst die Risiken nicht! Warum? Guckt Euch nur mal ein paar Headlines bzw. Meldungen von heute an. Ich denke da u. a. an das wirklich atemberaubende Tempo, mit der die Zahl der Corona-Infektionen in Ami-Land seit Tagen steigt. Außerdem kann man auch über die neuen Lageberichte der deutschen Autoindustrie und der Maschinenbauer das Gesicht verziehen. Also Vorsicht! Auch die Strategen von Allianz Global Investors (AllianzGI) und andere namhafte Asset Manager sind der Meinung, dass die Aktienmärkte für Enttäuschungen anfällig bleiben.

Gleichzeitig liefern zahlreiche Anlageprofis aber auch Empfehlungen zu den langfristigen (!) Chancen mit. Auffallend ist vor allem die Betonung des Themas Nachhaltigkeit. Und gerade deutsche Privatanleger werden aufgefordert, ihre Altersvorsorge mal kritisch unter die Lupe zu nehmen, um die Reservebildung jetzt aufzustocken (falls erforderlich).

AllianzGI hat einen nützlichen Überblick zum Investieren „in die Welt von morgen“ geliefert - eines meiner Lieblingsthemen. Denn das Interesse an thematischem Investieren nimmt zu. Immer mehr Investoren fragen sich, wie sie von den Megatrends profitieren können. Vier (ich nenne sie mal) Mega-Megatrends prägen Gegenwart und Zukunft: der demografische Wandel, die Urbanisierung, die Ressourcenknappheit und der technologische Fortschritt entlang der Schlüsselbegriffe „Digitalisierung“ und „Künstliche Intelligenz“.

Nach Darstellung der Investment-Giganten sind aktuell sieben Themen besonders attraktiv, die sich aus den Megatrends ableiten lassen und in die man über eine Kombination von gezielt ausgesuchten Einzeltiteln anlegen kann: sauberes Wasser und sauberer Boden, digitales Leben, Gesundheitstechnologie, Energie der Zukunft, Bildung, künstliche Intelligenz und Haustierökonomie. Aber auch hier wird vor gieriger Euphorie gewarnt und ein sportlicher Vergleich gezogen: Ähnlich wie bei an sich guten Fußballern gibt es auch bei langfristigen Aktienthemen zuweilen Formschwächen oder verletzungsbedinge Ausfälle. Auf diese ist dann schnell zu reagieren. Hier ist es also besonders wichtig, gute Alternativen auf der Auswechselbank zu haben (Ich tippe mal, dass damit auf die Vorteile von entsprechenden Investmentfonds hingewiesen werden soll). Und der Börsenfuchs ergänzt: Die Mannschaft sollte sich hauptsächlich aus Aktien und Gold zusammensetzen - auch und gerade langfristig.

Bleibt gesund, meine Freunde, und bleibt auf dem Teppich!