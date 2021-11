onvista-Chartzeit: MOS und APPS – zwei Chancen nach den Quartalsberichten; das russische Google und ein neuer Zock!

Replaced by the video

Mittwoch ist Chartzeit bei onvista – Experten Martin Görsch präsentiert seinen charttechnischen Blick auf die Märkte.

Heute wirft Martin einen Blick auf zwei Aktien, die nach den jüngsten Quartalsberichten hart abgestraft wurden. Ergeben sich in The Mosaic (MOS) und in Digital Turbine (APPS) hier aktuell Kaufchancen? Außerdem wird in der heutigen „Chartzeit“ die Aktie des „russischen Google“ analysiert und Martin hat einen heißen Tipp für eine mögliche Partnerschaft eines kleineren Unternehmens mit Amazon. Solche News führen oft zu heftigen Kaufwellen, wenn sie veröffentlicht werden.