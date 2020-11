onvista Mahlzeit: Dax bleibt in Lauerstellung – Adidas, Biontech, Medios und Everfuel geht durch die Decke

Replaced by the video

Der Dax bleibt weiter vorsichtig. Nachdem die US-Börsen Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen hatten und heute am Black Friday auch nur verkürzt gehandelt wird, fehlen dem deutschen Leitindex frische Impulse für höhere Kurse. Zudem hat AstraZeneca massive Probleme mit seinem Impfstoff in den USA. Das drückt zusätzlich auf die Laune der Anleger.

Die Post hat schon gut 5 Wochen vor Jahresende einen Top-Wert aus dem vergangenen Jahr erreicht. Und! Der Rekord dürfte in den kommenden Tagen und Wochen noch kräftig ausgebaut werden. Adidas möchte sich weiterhin von Reebok trennen und VW will jetzt auch mit einem kleinen E-Flitzer in den Markt gehen.

Richtig unter Feuer stehen heute die Aktien von Medios und Everfuel. Beide können zweistellig zulegen.

