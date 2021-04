onvista Mahlzeit: Dax hält sich wacker – Illumina, Daimler, HelloFresh und BYD verkauft mehr E-Flitzer als Nio und Xpeng zusammen

Replaced by the video

Die Rekordjagd im Dax findet heute ein Ende. Nachdem sich die US-Indizes bereits am Dienstag ein Päuschen gegönnt haben, nimmt sich der deutsche Leitindex heute auch eine Auszeit. Allerdings ist das Minus nicht sehr groß. Gegen Mittag liegt der der Dax 0,1 Prozent im Minus.

Allerdings werden die mahnenden Stimmen immer lauter. Zumindest was den US-Markt angeht. Nach der Bank of America und der Deutschen Bank hat jetzt auch ein bekannter Top-Ökonom vor „zu viel Sorglosigkeit am Markt“ gewarnt.

Bereits in einer Woche fällt schon wieder der Startschuss für die neue Quartalsberichtssaison. Sie wird offiziell mit den Zahlen der US-Banken JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo eröffnet. Zuvor hat sich die Shop Apotheke schon mal in die Karten blicken lassen. Die vorläufigen Umsatzzahlen hören sich sehr gut an.

Daimler hat heute seine Absatzzahlen für das erste Quartal vermeldet. Die können sich auch sehen lassen. Besonders auf dem chinesischen Markt konnten die Stuttgarter punkten. Das haben die Autobauer aus dem Reich der Mitte ebenfalls. In der heutigen Sendung schaut Markus Weingran etwas genauer auf die Absatzzahlen von BYD, Nio und XPeng.

