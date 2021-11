onvista Mahlzeit: Dax mit neuen Corona-Sorgen – Macys, Curevac, Standard Lithium und neue Apple-Car-Gerüchte sorgen für All-Time-High

Replaced by the video

Österreich macht die Corona-Schotten wieder dicht und der Dax bekommt langsam aber sicher auch wieder Angst vor der Pandemie. Trotzdem ist der Rücksetzer insgesamt nicht so groß, da die Anleger wieder zu den Corona-Gewinnern tendieren. HelloFresh und Zalando verzeichnen heute ordentliche Gewinne. Auch in den hinteren Reihen ist dieser Schwenk festzustellen. Zum Beispiel gehört die Shop Apotheke zu den größten Gewinnern in der Dax Familie.

In den USA ist die Aktie von Apple auf ein neues All-Zeit-Hoch gezogen. Es gibt neue Gerüchte zum E-Flitzer aus Cupertino und die haben der Aktie einen kräftigen Schub verpasst. Daneben gab es auch noch größere Bewegungen bei Macys, Farfetch und Standard Lithium. Wie sollten die Anleger damit umgehen?

Auch bei den deutschen Biotechschmieden Biontech und Curevac ist wieder ordentlich Dampf im Kessel. Welche Aktie ist jetzt die bessere Wahl?

