onvista Mahlzeit: Dax scheut noch vor der 13.000 – Covestro, Zooplus, Nel und decken sich die Shorties jetzt bei Wirecard ein?

Zum Start in den Handelstag sah es noch etwas düster für den deutschen Leitindex aus und die Marke von 13.000 Punkten rückte etwas weiter weg. Gegen Mittag sieht die Sache aber schon wieder etwas anders aus. Der Dax hat sich zurück ins Plus gekämpft und die Runde Marke von 13.000 Punkten ist wieder zum Greifen nah.

Zahlenwerk gibt es heute noch einmal in den hinteren Reihen zu begutachten. Zooplus erfreut die Anleger mit schwarzen Zahlen und Tele Columbus bestätigt nach der Veröffentlichung seiner Bilanz den Jahresausblick. Allerdings kommt das heute bei den Anlegern nicht wirklich so gut an, da sie ein Stück mehr erwartet hatten.

Nach tagelangen Verlusten springen heute die Aktien von Wirecard wieder ein wenig an. Es gibt neue Spekulationen zu den Verkäufen einzelner Geschäftsteile. Das könnte einige Shorties veranlassen ihre Positionen so langsam aufzulösen.

Werbung Knock-Outs zur Covestro Aktie Kurserwartung Covestro-Aktie wird steigen Covestro-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de