Der Dax traut sich immer noch nicht sein altes Hoch von Januar 2018 zu knacken. Die Bestmarke bleibt zwar in Reichwerte, vor dem Start der Berichtssaison wollen sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Morgen läuten die großen US-Banken die neue Runde der Berichtssaison ein.

Wirecard stürmt heute an die Spitze im Dax. Bereits Freitag gab es die ersten Neuigkeiten aus Aschheim. Ein Tweet von Vorstandschef Markus Braun am Samstag hob dann die Lust auf die Aktie noch ein Stück weiter in die Höhe. Zudem hat heute ein deutscher Batterie-Spezialist einen interessanten Auftrag aus der Wasserstoffbranche vermeldet.

