onvista Mahlzeit: Dax wieder besser drauf – Biontech, Merck, Zalando, Paion und ist Clean Power Capital der neue Star am Wasserstoff-Himmel?

Nach zwei schwächeren Tagen ist der deutsche Leitindex vor dem Wochenende wieder in besserer Stimmung. Zur Mittagszeit liegt der Dax fast ein halbes Prozent im Plus. Nachdem die Berichtssaison in den allerletzten Zügen liegt, ist die Nachrichtenlage heute sehr, sehr dünn.

Die Aktie von Merck wird von einem Analystenkommentar angetrieben, Zalando rechnet auch 2021 mit deutlichem Wachstum und Paion vermeldet positive Daten zu seinem Narkosemittel. Zudem gibt es Nachrichten von Biotech und Curevac. Es wurde bekannt, wie viel die EU für ein einzelnes Fläschchen mit dem Impfstoff zahlt. Beide Biotechs können sich auf Milliarden Euro freuen, wenn der Impfstoff zugelassen wird.

Zudem wirft Redaktionsleiter Markus Weingran heute einen tieferen Blick in die Wasserstoff-Branche. Auf der Liste stehen Nikola, FuelCell Energy und Clean Power Capital – der neue Star am Wasserstoff-Himmel?

