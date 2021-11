onvista Mahlzeit: Hat der Dax die Jahresendrallye beendet? – Gap, Alibaba, Deutz und die Zahlen von Xiaomi sind nicht der Renner

Replaced by the video

Auch heute hat der deutsche Leitindex den Rückwärtsgang eingeschaltet. Doch was genau belastet den Dax? Sind es wirklich wieder aufkeimenden Zinssorgen, die 2. Amtszeit von Jerome Powell oder haben die Anleger einfach Angst, dass es den amerikanischen Tech-Werten an die Gurgel geht. Die Nasdaq verzeichnet nämlich auch seit 2 Tagen rückläufige Kurse. Seit Jahresanfang ist die Technologiebörse fast 25 Prozent in die Höhe geschnellt. Ist die Jahresendrallye schon beendet?

Nordstrom, Gap und Autodesk geben nach ihren Zahlen alle zweistellig ab. Wer hingegen die Aktien Qualigen im Depot hat, der freut sich über eine Verdopplung an nur einem Tag. Wie sollten Anleger mit den Aktien jetzt umgehen.

Nachrichten gibt es auch aus China. Xiaomi hat seine Zahlen auf den Tisch gelegt und die Aktie verliert deutlich. Ein Schicksal, dass auch die Anleger von Alibaba trifft. Hier liegt die Veröffentlichung der Zahlen zwar ein paar Tage zurück, der Kurs fällt aber weiter.

