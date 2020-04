onvista Mahlzeit: Ölpreis bleibt Unsicherheitsfaktor für den Dax – Netflix, Nel, Infineon und die Aktie von BioNTech geht wieder Steil

Den weiteren Absturz der Ölpreise blenden die Anleger heute aus und der Dax stabilisiert sich ein wenig nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag. Ein neues Hilfspaket der US-Regierung in Höhen von fast 500 Milliarden Dollar ist auf den Weg gebracht und das sorgt für etwas Ruhe an den Märkten. Auch die Wall Street verzeichnete am Dienstag herbe Verluste.

Netflix hat Dienstag nach Börsenschluss seine Zahlen präsentiert und die Erwartungen nicht enttäuscht. Allerdings kann die Aktie davon nicht profitieren. Nel hat heute seine Zahlen veröffentlicht und die Aktie von BioNTech zieht wieder kräftig an.

