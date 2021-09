Replaced by the video

Jerome Powell stimmt die Märkte weiterhin mit Samthandschuhen auf das weitere Vorgehen der Fed ein. Da er Mittwoch noch nicht den Beginn des Taperings verkündet hat, atmen die Märkte heute weiter auf. Zudem hat er sich auch zum Thema Evergrande geäußert. Auch hier konnte er die Anleger ein Stück weit beruhigt. Daher setzt der Dax auch heute seine Erholung weiter fort.

Die Nachrichtenlage bleibt aber weiterhin sehr dünn. Für die Bank of America gehören drei Dax-Titel in die Kategorie: Hohes Wachstum, geringes Risiko und hohe Qualität. In der Liste befinden sich auch die zwei schwedischen Perlen, die Anleger mindestens kennen sollten.

Facebook sorgt selbst für Unruhe im Kurs, Peloton kann mit seinem neuen Laufband nicht punkten und Nordex vermeldet einen neuen Auftrag aus Polen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de