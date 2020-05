Opening Bell: FED und möglicher Impfstoff

Das Arsenal der US-Notenbank ist Grenzenlos und die Möglichkeiten sind längst nicht ausgeschöpft, betont Fed-Chef Jerome Powell in einem Interview bei CBS 60 Minutes am Wochenende. Was die Wall Street ebenfalls beflügelt, sind positive Meldungen auf der Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19. Die vorläufigen Ergebnisse der ersten Testphase, sind bei Moderna positiv ausgefallen. Bereits im Juli soll die dritte Testphase eingeleitet werden. In diesem Sinne wünsche ich einen frohen Montag!

Foto: Markus Koch