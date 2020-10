Opening Bell: Hoffnung stirbt zuletzt

Über Nacht zieht die Hoffnung auf ein kurzfristiges Wirtschaftspaket erneut an, genauso wie am Vortag. Es ist fraglich, ob sich die Erholung halten kann. Morgan Stanley geht davon aus, dass wir am Anfang einer rund 10 Prozent Korrektur stehen. J.P. Morgan mahnt erneut, dass das Momentum im Tech-Sektor im Zuge der Berichtssaison drehen dürfte. Opfer des eigenen Erfolgs, mahnt der Analyst.

