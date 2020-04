Opening Bell: Zeichen der Besserung

Anleger vergeben schlechte Quartalzahlen, wenn Zeichen der Besserung signalisiert werden. So war es bei Google und so ist es an diesem Donnerstag bei Facebook Twitter und Tesla profitieren ebenfalls von den Quartalszahlen. Fundamental betrachtet, ist Microsoft das Powerhouse des Tages. Vor allem der Cloud-Bereich brummt, mit dem Gewinn des Konzerns bei insgesamt 10 Milliarden Dollar!P.S. Die technischen Probleme von gestern, sollten heute behoben sein!

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

