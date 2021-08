Original-Research: Aspermont Limited (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Aspermont Limited - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Aspermont Limited

Unternehmen: Aspermont LimitedISIN: AU000000ASP3

Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,09 AUD Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

- Ein aufsteigender Stern in der digitalen Mediendienstleistungsbranche - Profitables & skalierbares XaaS-Modell - Ununterbrochenes Wachstum in den letzten 4 Jahren

Aspermont Limited ist der weltweit führende Anbieter von Business-to- Business-Medien (B2B) für den Rohstoffsektor. Das Unternehmen veröffentlicht abonnementbasierte Inhaltsdienste für die Sektoren Bergbau, Energie, Landwirtschaft und Technologie. Aspermont bietet Dienstleistungen für Kunden in der ganzen Welt an und ist auch ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Business-to-Business-Marketing.

Mit einem neuen Management hat das Unternehmen seit 2016 einen erfolgreichen Turnaround von einem traditionellen Medienunternehmen zu einem digitalen B2B-XaaS-Geschäftsmodell umgesetzt. Das Unternehmen hat diesen Turnaround im GJ 2020 abgeschlossen, als es sein erstes positives EBITDA-Ergebnis verzeichnete. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Perth, Australien, und es gibt Niederlassungen in London/Großbritannien, Belo Horizonte/Brasilien, Manila/Philippinen und Singapur. Die Kunden des Unternehmens konzentrieren sich derzeit auf Nordamerika und Australien, wo sie 67% des Umsatzes erwirtschaften. Die Infrastruktur, die das Dienstleistungsangebot des Unternehmens unterstützt, ist geografisch, sprachlich und sektoral skalierbar. Darüber hinaus lässt die derzeitige Wachstumsphase des Bergbausektors noch weiteres Wachstum erwarten. Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige, auf Abonnements basierende Inhalte, B2B-Marketing-Leads und Marketingdienstleistungen für Großkunden, wie z. B. Werbung, Veranstaltungen und kreative Inhalte, als seine drei Haupteinnahmequellen an.

Highlights:

* Digitale Transformation abgeschlossen. Aspermont LLC ist 4 Jahre kontinuierlich gewachsen und ist nun erstmalig schuldenfrei seit den letzten 8 Jahren.

* XaaS-Geschäftsmodell B2B-Lösung. Das Unternehmen setzt seit Beginn seiner digitalen Transformation die Horizon-Plattform ein, ein Tool, das speziell für dieses Geschäftsmodell entwickelt wurde und verzeichnet nun erstklassige KPIs.

* Skalierbares Geschäft. 7,4 Millionen Kontakte und ein neues Lead- Generierungsprogramm sollten die Bruttomarge und den Gewinn des Unternehmens steigern. Aspermont LLC sollte in neue Bereiche wachsen und sein derzeitiges Erfolgsrezept replizieren.

* Profitable Ergebnisse mit hohen Margen. Aufgrund der gestiegenen Bruttomargen gehen wir davon aus, dass das Unternehmen im GJ 2021e erstmals einen positiven Nettogewinn ausweisen wird.

* Bereit für eine neue Wachstumsphase. Mit über 7.3 Mio. AUD in liquiden Mitteln wird das Unternehmen seine neue Wachstumsstrategie umsetzen. Die Investitionen dürften erheblich steigen und in den nächsten 24 Monaten neue vertikale Märkte eröffnen.

* Projektion der künftigen Einnahmen: Auf dieser Grundlage erwarten wir den Beginn einer profitablen Wachstumsphase im Geschäftsjahr 2021, mit einem Umsatzwachstum von 20% in den kommenden zwei Geschäftsjahren. Mit dieser erwarteten starken Umsatzdynamik und sich entwickelnden Skaleneffekten sollte die Bruttomarge auf 60% steigen.

Auf der Grundlage unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 0,09 AUD (0,06 Euro) pro Aktie ermittelt.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22781.pdf

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Fertigstellung der Studie (englisch): 13.08.2021 (09:00 Uhr) Erste Weitergabe der Studie (englisch): 13.08.2021 (10:00 Uhr) Fertigstellung der Studie (deutsch): 16.08.21 (09:46 Uhr) Erste Weitergabe der Studie (deutsch): 16.08.2021 (12:00 Uhr)

