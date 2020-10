Original-Research: Baumot Group AG (von GBC AG): Halten

^

Original-Research: Baumot Group AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Baumot Group AG

Unternehmen: Baumot Group AGISIN: DE000A2G8Y89

Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Halten Kursziel: 1,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Umfangreiche PKW-Nachrüstung in Aussicht mit Fördergeldern von VW und Daimler

Der Baumot Group AG scheint strategisch der erfolgreiche Turnaround ge-lungen zu sein. Die Umsatzerlöse konnten im Geschäftsjahr 2019 um 144,3% auf 15,12 Mio. EUR (VJ: 6,19 Mio. EUR) gesteigert werden. Damit lag der Umsatz dennoch leicht unter unserer Prognose von 17,12 Mio. EUR. Hintergrund dieser Entwicklung war ein sehr gutes Geschäft in der EU (außerhalb Deutschlands) und in Israel. Trotz der sehr guten Entwicklung blieben die ausländischen Umsätze leicht unter den Erwartungen.

Die dynamische Umsatzentwicklung im Jahr 2019 spiegelte sich auch im Er-gebnis wider. Das EBITDA drehte mit 0,15 Mio. EUR (VJ: -6,14 Mio. EUR) ins Positi-ve. So konnten die Kosten weiter optimiert werden und die Materialauf-wandsquote reduzierte sich auf 53,6% (VJ: 67,9%). Die Personalkosten ver-blieben nahezu konstant und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten leicht reduziert werden. Ein sehr positiver Einmaleffekt wurde in den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht. So beliefen sich die sonstigen be-trieblichen Erträge auf 1,97 Mio. EUR (VJ: 0,54 Mio. EUR), bedingt durch einen Debt-to-Equity-Swap (0,67 Mio. EUR) und durch Zuschüsse zu Forschungs- und Ent-wicklungsaufwendungen. Ein weiterer Einmaleffekt zeigte sich im Bereich der Ertragssteuern mit 1,17 Mio. EUR (VJ: -0,31 Mio. EUR) durch die Auflösung pas-sivierter latenter Steuern. Somit wurde im Geschäftsjahr 2019 in Summe ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,13 Mio. EUR (VJ: -9,20 Mio. EUR) erzielt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen 6,40 Mio. EUR Um-satz in Aussicht gestellt. Wir erwarten auch Corona-Auswirkungen im Jahr 2021 und haben ein konservatives Szenario prognostiziert. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 6,40 Mio. EUR und für das Geschäftsjahr 2021 12,00 Mio. EUR, bzw. 25,60 Mio. EUR für das Geschäfts-jahr 2022. Hintergrund der Umsatzsteigerung sollten steigende Absatzzahlen in Italien, Israel und insbesondere in Großbritannien sein. Zudem gehen wir davon aus, dass die PKW-Nachrüstung ab dem Jahr 2022 erfolgreich in Deutschland anlaufen wird.

Ergebnisseitig erwarten wir im laufenden Geschäftsjahr 2020 einen starken Rückgang, da im Geschäftsjahr 2019 positive Einmaleffekte, wie z.B. Förder-gelder und eine Auflösung latenter Steuern, zu deutlichen Ergebnisverbesse-rungen geführt haben. Wir gehen davon aus, dass im laufenden Geschäfts-jahr 2020 ein EBITDA in Höhe von -6,03 Mio. EUR erzielt wird und -2,61 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2021, bzw. 3,52 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022. Mit den steigen-den Umsätzen erwarten wir auch Skaleneffekte im Materialaufwand und suk-zessive Margenverbesserungen.

Das laufende Geschäftsjahr 2020 und unseres Erachtens zum Teil auch das Geschäftsjahr 2021 sollten noch von der Corona-Krise geprägt sein. Wir erwarten deutliche Verbesserungen im Geschäftsjahr 2022. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel in Höhe von 1,00 EUR (bisher: 3,13 EUR) ermittelt und vergeben das Rating Halten.

