Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

Unternehmen: Diversified Energy PLCISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.07.2021 Kursziel: GBp140 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 140,00.

Zusammenfassung: Der jüngste Kauf von Assets von Tanos Energy Holdings ist der dritte in einer Reihe von Deals, die DEC seit Juni in ihrer neuen 'Central' Regional Focus Area (RFA) getätigt hat, die Arkansas, Louisiana, Oklahoma und Texas umfasst. Wir schätzen, dass die neue RFA nun etwa ein Viertel der gesamten aktuellen Produktion von DEC von ca. 130.000 BOEPD ausmacht. Außerdem befinden sich hier Zehntausende von reifen Bohrlöchern (über zehn Jahre alt). Viele von ihnen stehen zum Verkauf, da ihre Eigentümer neue Bohrungen finanzieren wollen, und so hat DEC die Möglichkeit, in der neuen RFA schnell Größenvorteile zu erreichen. Wie wir in unserer letzten Studie vom 14. Juni anmerkten, hat CEO Rusty Hutson erklärt, dass 'das neue Gebiet in ein oder zwei Jahren die Appalachen in den Schatten stellen könnte.' Das Management hat auch angedeutet, dass man 2021 bei Akquisitionen so aktiv sein könnte wie zuletzt 2018, als vier bedeutende Deals die Produktion von DEC um 60.000 BOEPD erhöhten. Die Tanos-Akquisition (und die Indigo-Akquisition, die rückwirkend in den Deal einbezogen wurde) markieren die ersten Co-Investitionen von Oaktree Capital Management unter den Bedingungen der im letzten Oktober angekündigten gemeinsamen Beteiligungsvereinbarung. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Oaktree der DEC über einen Zeitraum von drei Jahren eine der Investitionssumme von DEC entsprechende Summe von bis zu USD1 Mrd. an Mitteln für einvernehmlich vereinbarte Akquisitionen mit Transaktionsbewertungen von mehr als USD250 Mio. bereitstellen. Die Ausgaben von DEC für Tanos und Indigo im Rahmen des Oaktree-Deals belaufen sich auf USD176 Mio. DEC/Oaktree haben also reichlich finanzielle Feuerkraft, um Chancen zu nutzen, wenn sie sich in der neuen RFA ergeben. Wir erwarten, dass die wiederkehrenden G&A-Kosten in diesem Jahr um etwa ein Drittel steigen werden (im Vergleich zu einer Steigerung um 27% bei den abgesicherten Umsätzen), da DEC ihre Organisation erweitert hat, um die jüngsten und erwarteten zukünftigen Akquisitionen unterzubringen. Während diese Kostenposition derzeit die immer noch robusten prognostizierten Margen von ca. 50 % (2021E) belastet, erwarten wir, dass die Profitabilität in den nächsten Quartalen wieder historische Niveaus erreichen wird, da gestiegene Umsätze durch Akquisitionen zusätzliche Verwaltungskosten mehr als ausgleichen. Das rasche Wachstum der neuen RFA, die erwarteten Erträge aus dem intelligenteren Asset-Management-Programm und die Nutzung von Synergien zwischen den neu erworbenen Assets schaffen kurzfristig zusätzliche Möglichkeiten zur Margenverbesserung. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von GBp140 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his GBp 140.00 price target.

Abstract: The recent purchase of assets from Tanos Energy Holdings is the third in a series of deals made by DEC since June in its new 'Central' Regional Focus Area (RFA) which encompasses Arkansas, Louisiana, Oklahoma, and Texas. We estimate that the new RFA now accounts for around a quarter of DEC's total current production of ca. 130,000 BOEPD. It is also the location of tens of thousands of mature wells (> ten years old). Many of these are up for sale as their owners seek to finance new drilling and so DEC has the opportunity to rapidly achieve scale in the new RFA. As we pointed out in our last note of 14 June, CEO Rusty Hutson has stated that the 'new area could eclipse Appalachia in a year or two.' Management has also suggested that 2021 could be as busy for acquisitions as 2018 when four significant deals raised DEC's production by 60,000 BOEPD. The Tanos acquisition (and the Indigo acquisition, which was retroactively included in the deal) mark the first co-investments by Oaktree Capital Management under the October 2020 joint participation agreement. This stipulated that Oaktree match up to USD1bn of funding by DEC of mutually agreed acquisitions with transaction valuations greater than USD250m for a period of three years. DEC's spending on Tanos and Indigo for the purposes of the Oaktree deal is USD176m, leaving DEC/Oaktree plenty of financial firepower to take advantage of opportunities in the new RFA. We expect recurring G&A costs to rise by around a third this year (compared with 27% for hedged revenues) as DEC has expanded its organisation to accommodate recent and expected future acquisitions. While this cost item is currently weighing on still-robust forecasted margins of approximately 50% (2021E), we expect profitability to return to historical levels over the next few quarters as increased revenues through acquisitions more than offset incremental administrative expense. Rapid growth in the new RFA, anticipated returns from the smarter asset management programme and exploitation of synergies between newly acquired assets create additional opportunity for margin enhancement in the near term. We maintain our Buy recommendation and price target of GBp140.

