Original-Research: Godewind Immobilien AG (von First Berlin Equity Research G...

Unternehmen: Godewind Immobilien AGISIN: DE000A2G8XX3

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 19.02.2020 Kursziel: 6,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19 Februar 2020 Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf Add herab aber erhöht das Kursziel von EUR 6,00 auf EUR 6,40.

Zusammenfassung: Godewind (GWD) und Covivio X-Tend AG haben eine Grundsatzvereinbarung (BCA) abgeschlossen, wonach Covivio ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für 100% des Grundkapitals von Godewind unterbreiten wird. Gemäß den Bedingungen des Übernahmeangebots erhält jeder Aktionär EUR6,40 pro Aktie in bar. Das Übernahmeangebot soll als Delisting-Angebot abgegeben werden. IPO-Investoren werden mit einem Aufschlag von 60% belohnt, was einer annualisierten Rendite von 28,7% seit April 2018 entspricht. Das Angebot beinhaltet auch einen Aufschlag von 6,7% auf unser Kursziel von EUR6,00. Dieses stellt das höchste Kursziel im Markt dar. Angesichts der Unterstützung des Managements und der attraktiven Prämie von 4,1% bis 5,8% auf den prognostizierten NAV-Wert für Jahresende 2019 (EUR6,05 bis EUR6,15) erwarten wir die vollständige Akzeptanz bei den Aktionären. Wir erhöhen unser Kursziel im Einklang mit dem Angebot auf EUR6,40 (vorher: EUR6,00). Unsere Bewertung ist nun Hinzufügen (vorher: Kaufen).

First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin downgraded the stock to Add but increased the price target from EUR 6.00 to EUR 6.40.

Abstract: Godewind (GWD) and Covivio X-Tend AG concluded a Business Combination Agreement (BCA), under which the latter will launch a voluntary public takeover offer for 100% of Godewind's share capital. According to offer terms, each shareholder will receive EUR6.4 per share in cash and GWD shares will be delisted. IPO investors will be rewarded with a 60% return equal to a 28.7% annualised return since April 2018. The offer also amounts to a 6.7% premium to our street-high EUR6 price target. Given management support and the attractive 4.1% to 5.8% premium to projected YE19 NAV (EUR6.05 to EUR6.15), we expect full acceptance by shareholders. We raise our price target to EUR6.4 (old EUR6.0) in line with the offer. Our rating moves to Add (old: Buy).

