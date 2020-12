Original-Research: Grand City Properties (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Grand City Properties - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties

Unternehmen: Grand City PropertiesISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 15.12.2020 Kursziel: 27,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung: Grand City hat die Refinanzierung ihrer 3,75% Hybridanleihe bekanntgegeben. Das Unternehmen hat eine neue unbefristete Hybridanleihe in Höhe von EUR700 Mio. mit einem Kupon von 1,5% ausgegeben und wird die EUR500 Mio. Hybridanleihe 2015 zurückkaufen. Die Refinanzierung wird zu einer deutlichen Zinssenkung führen (FBe: ~EUR8,3 Mio. p.a.), während der deutlich niedrigere Kupon (-225 Basispunkte) die positive Unternehmensentwicklung seit der Emission der ersten Anleihe vor über fünf Jahren weiter widerspiegelt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR27,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.

Grand City announced the refinancing of its 3.75% perpetual notes. The company issued EUR700m in new perpetual notes with a 1.5% coupon and will repurchase the EUR500m of notes issued in 2015. The refinancing will result in a significant reduction in interest (FBe: ~EUR8.3m p.a.), while the much lower coupon (-225 basis points) further reflects the positive company developments since the first notes were issued over five years ago. We remain Buy-rated on Grand City with a EUR27.5 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21944.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°