Original-Research: Media and Games Invest plc (von First Berlin Equity Resear...

^

Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plcISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 02.12.2020 Kursziel: 2,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,50 auf EUR 2,80.

Zusammenfassung: Der Neunmonats-Bericht bestätigte die vorläufigen Q3-Ergebnisse und zeigte eine weiterhin gute Geschäftsdynamik. Der Umsatz von EUR35 Mio. stieg auf Jahresbasis um 29% und übertraf FBe (EUR31 Mio.; +15%), während der Ertrag, angeführt vom EBITDA (+61% J/J), stärker zulegte. Das Mediensegment übernahm im dritten Quartal (+52%) das Wachstum, nachdem sich Gaming, wie erwartet, während der saisonalen Sommerpause abgekühlt hatte. Nach dem guten Q3 hob das Management die Prognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal an, und wir haben unsere Schätzungen für 2020 überarbeitet, was zu einem neuen Kursziel von EUR2,80 (zuvor: EUR2,50) führte. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 2.50 to EUR 2.80.

Abstract: Nine month reporting confirmed recent Q3 prelims and showed continued good business momentum. Sales of EUR35m climbed some 29% on an annualised basis and topped FBe (EUR31m; +15%), while earnings grew at a stronger clip led by EBITDA (+61% Y/Y). The Media Segment took the growth reins in Q3 (+52%), after Gaming cooled during the expected, seasonal summer lull. Management lifted full year guidance for the second time this year on the good Q3, and we have revised up our 2020 targets resulting in a new price target of EUR2.8 (old: EUR2.5). Our rating remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21905.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°