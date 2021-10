Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SEISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 27.10.2021 Kursziel: EUR8 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

Zusammenfassung: MGI hat ein Business-Update veröffentlicht, in dem ihre Position inmitten globaler Lieferkettenengpässe und zunehmender Einschränkungen für digitale Werbetreibende in Bezug auf IDFA (Identifier for Advertisers) hervorgehoben wird. Der Kundenstamm von MGI vermarktet hauptsächlich digitale Produkte und Dienstleistungen und ist nicht von Komponentenknappheit betroffen, während seine Werbelösungen stark auf kontextbezogene Daten angewiesen sind, die von IDFA-Änderungen nicht betroffen sind. Das Unternehmen verzeichnete auch ein gutes organisches Umsatzwachstum (OSG) im dritten und frühen vierten Quartal sowohl im Gaming- als auch im Mediensegment. Wir glauben daher, dass MGI von diesen Marktstörungen gut abgeschirmt ist und weiterhin auf Kurs bleibt, die Prognosen für 2021 und unsere Schätzung zu erfüllen. Unser Kursziel bleibt bei EUR8, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.00 price target.

Abstract: MGI published a business update highlighting its position amid global supply chain bottlenecks and increased constraints for digital advertisers in relation to IDFA (Identifier for Advertisers). MGI's client base predominantly markets digital products and services and is unaffected by component shortages, while its advertising solutions rely heavily on contextual data, which are unaffected by IDFA changes. The company also noted good organic sales growth (OSG) in Q3 and early Q4 across both the Gaming and Media segments. We thus believe MGI is well insulated from these disruptions and is on target to meet 2021 guidance and FBe. We remain Buy-rated on MGI and reiterate our EUR8 price target.

