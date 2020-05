^

Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NV

Unternehmen: Pharming Group NVISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Q1/20-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2020 Kursziel: EUR2,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,00 auf EUR 2,10.

Zusammenfassung: Pharming meldete starke Ergebnisse für das erste Quartal, die einen Umsatzanstieg von 40,1% auf EUR49,3 Mio. (Bloomberg-Konsens: EUR47,2 Mio.; Q1/19: EUR35,2 Mio.) und eine Steigerung des EBIT um 59,0% auf EUR19,4 Mio. zeigten. (Bloomberg-Konsens: EUR19,3 Mio.; Q1/19: EUR12,2 Mio.). Der Umsatzanstieg war auf die gestiegenen Patientenzahlen zurückzuführen, die von der Wirksamkeit von Ruconest sowohl im akuten Umfeld als auch bei der Behandlung von Durchbruchattacken bei Verwendung der prophylaktischen Therapien Takhzyro und Haegarda übezeugt wurden. Die SARS-CoV-2-Pandemie hat die Studien mit Ruconest bei Patienten mit Präklampsie und akuten Nierenverletzungen verzögert, aber die Ergebnisse von fünf Covid-19-Patienten, die neulich mit Ruconest im Rahmen eines Compassionate Use Programms behandelt wurden, waren sehr vielversprechend. Pharming hat bisher keine Auswirkungen der Pandemie auf die Verfügbarkeit oder Verbreitung von Ruconest erfahren, aber aus Vorsicht haben wir unsere Umsatzprognose für 2020 um 5% auf EUR206 Mio. (zuvor EUR216 Mio.) gesenkt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik von Ruconest erscheint unsere vorherige Prognose für 2021 jedoch zu niedrig, und wir erhöhen sie auf EUR230

Mio. (zuvor EUR222 Mio.). Unser Kursziel erhöht sich von EUR2,00 auf EUR2,10, und

wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 2.00 to EUR 2.10.

Pharming reported strong Q1 results showing a 40.1% rise in revenue to

EUR49.3m (Bloomberg consensus: EUR47.2m; Q1/19: EUR35.2m) and a 59.0% increase in

EBIT to EUR19.4m. (Bloomberg consensus: EUR19.3m; Q1/19: EUR12.2m). The sales increase was driven by increased patient numbers attracted to Ruconest's efficacy both in an acute setting and for treatment of breakthrough attacks when using the prophylactic therapies Takhzyro and Haegarda. The SARS-CoV-2 pandemic has delayed the trials of Ruconest in preeclampsia and acute kidney injury patients but recent results from five covid-19 patients treated with Ruconest under a compassionate use programme were very promising. Pharming has not so far experienced any impact of the pandemic on the availability or distribution of Ruconest, but for the sake of conservatism we have shaved our 2020 revenue forecast by 5% to EUR206m (previously: EUR216m). However, against the background of Ruconest's current momentum our previous 2021 forecast now looks too low, and we raise it to

EUR230m (previously: EUR222m). Our price target moves from EUR2.00 to EUR2.10 and

we maintain our Buy recommendation.

