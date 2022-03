Original-Research: publity AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Droppi...

^

Original-Research: publity AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu publity AG

Unternehmen: publity AGISIN: DE0006972508

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Dropping Coverage seit: 22.03.2022 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: n.a. Letzte Ratingänderung: 12 April 2021 Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN: DE0006972508) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stellt die Coverage (zuvor: Under Review) ein.

Zusammenfassung: Wir stellen die Coverage von publity ein. In unserem Update vom 12. April 2021 haben wir publity mit 'Under Review' eingestuft und unser Kursziel und unsere Prognose ausgesetzt. Das Unternehmen hat kürzlich Änderungen an den Plänen zur Aufnahme eines neuen Großaktionärs in seine Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG veröffentlicht. Es wird erwartet, dass das in Luxemburg ansässige Investmentvehikel nach der ersten PREOS-Sachkapitalerhöhung ca. 44,7% und nach der zweiten Sachkapitalerhöhung etwa 79,0% an PREOS halten wird. Die Beteiligung der publity an der PREOS würde sich somit nach der zweiten Sachkapitalerhöhung auf rd. 20% reduzieren.

First Berlin Equity Research has published a research update on publity AG (ISIN: DE0006972508). Analyst Ellis Acklin discontinues coverage (previous: Under Review).

Abstract: We discontinue coverage of publity. In our note of 12 April 2021, we placed publity 'Under Review' with a 'Suspended' price target and forecasts. The company recently published modifications to the plans to add a new major shareholder to its PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (PREOS) subsidiary. The Luxembourg based investment vehicle is expected to hold a ~44.7% in PREOS after the first PREOS contribution in kind and some 79.0% after the second contribution in kind. publity's stake in PREOS would consequently be reduced to around 20% after the second contribution in kind transaction.

