Original-Research: Valneva SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SA

Unternehmen: Valneva SAISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Covid-19 Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2020 Kursziel: EUR5,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,00 auf EUR 5,60.

Zusammenfassung: Valneva hat die bisherige Produktumsatzguidance für das Jahr 2020 von EUR125-EUR135 Mio. um EUR20-EUR40 Mio. gesenkt, um die Auswirkungen von Covid-19 auf das Reiseimpfstoffgeschäft mit Ixiaro und Dukoral widerzuspiegeln. Der Hauptwerttreiber des Unternehmens ist jedoch die Entwicklung des Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, VLA15 (geschätztes kombiniertes US- und EU-Spitzenumsatzpotenzial von > USD1 Mrd.). Hier ist das Unternehmen in der günstigen Position, dass sowohl beide VLA15-Phase-II-Studien vollständig rekrutiert als auch die Probanden vollständig geimpft wurden. Derzeit erwarten wir, dass weder der für 2021/22 geplante Start der VLA15-Phase-III-Studie noch der Abschluss des Partnering-Prozesses im Laufe dieses Jahres von Covid-19 betroffen sein werden. Covid-19 hat aber den Beginn der Phase-III-Studie mit dem Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 verzögert - von Mitte 2020 bis wahrscheinlich Q4/20. Die Bestätigung des Status des Accelerated Approval Pathways von VLA1553 am Ende des Phase-II-Treffens mit der FDA bedeutet jedoch, dass die Zulassung des Impfstoffs bis Ende 2022 erfolgen könnte. Wir senken unser Kursziel von EUR6,00 auf EUR5,60, um die Auswirkungen von Covid-19 auf das Geschäft mit Reiseimpfstoffen von Valneva widerzuspiegeln, behalten jedoch unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 6.00 to EUR 5.60.

Abstract: Valneva has lowered previous 2020 product sales revenue guidance of EUR125-135m by EUR20-40m to reflect the impact of covid-19 on its travel vaccines business with Ixiaro and Dukoral. However, the company's main value driver is the development of the Lyme disease vaccine candidate, VLA15 (estimated combined US and EU peak sales potential of >USD1bn). Here the company is in the favourable position that both VLA15 phase II studies having been fully recruited and the subjects fully vaccinated. Currently we expect neither the VLA15 phase III trial start scheduled for 2021/22, nor the completion of the partnering process later this year to be affected by covid-19. Covid-19 has caused a delay in the start of the phase III trial of the chikungunya vaccine candidate VLA1553 - from mid-2020 to probably Q4/20. However, confirmation at the recent End of Phase II Meeting with the FDA of VLA1553's Accelerated Approval Pathway status means that approval of the vaccine could happen by the end of 2022. We reduce our price target from EUR6.00 to EUR5.60 to reflect covid-19's impact on Valneva's travel vaccines business but retain our Buy recommendation.

