OTS: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH / Waldburg-Zeil Kliniken neue ...

Waldburg-Zeil Kliniken neue Gesellschafter bei Qualitätskliniken.de Berlin/Isny-Neutrauchburg (ots) - Qualitätskliniken.de konnte mit den Waldburg-Zeil Kliniken einen weiteren Investor gewinnen. Zusammen mit den bisherigen Gesellschaftern will der private Klinikverbund aus Süddeutschland das bundesweite Rehaportal weiter ausbauen.

Qualität sichtbar machen

Die medizinischen Prozesse der Waldburg-Zeil Kliniken unterliegen einer kontinuierlichen Prüfung. Um diese Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen zu können, sind die Kliniken bereits seit langem Mitglied im Rehaportal von Qualitätskliniken.de und stellen sich so dem Wettbewerb.

"Die Übernahme von Verantwortung für die Qualität der Rehabilitation in unseren Kliniken ist fest in unseren Werthaltungen verankert. Seit vielen Jahren engagieren wir uns für das Rehaportal (https://www.qualitaetskliniken.de/reha/rehakliniken/waldburg-zeil_kliniken) . Mit unserem Beitritt als Gesellschafter verstärken wir unseren Einsatz für die Transparenz medizinischer Angebote." sagt Ellio Schneider, Geschäftsführer der Waldburg-Zeil Kliniken.

Starker Partner für das Rehaportal

Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de, freut sich über diesen Schritt: "Mit den Waldburg-Zeil Kliniken begrüßen wir einen weiteren starken Gesellschafter, der das Erfordernis laienverständlicher Qualitätstransparenz im Rehasektor unterstützt und das Portal gemeinsam mit uns voranbringt. Je mehr Kliniken ihre Qualitätsergebnisse veröffentlichen und damit Patientinnen und Patienten auf dem Weg in die Reha unterstützen, desto besser. Damit befähigen wir Rehabilitanden, ihr Wunsch- und Wahlrecht auszuüben und die für sie passende Klinik zu finden."

Waldburg-Zeil Kliniken

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Rehabilitationsmedizin stehen die Waldburg-Zeil Kliniken (https://www.wz-kliniken.de/) für hohe Kompetenz entlang der gesamten Versorgungskette. In 12 Einrichtungen mit mehr als 2.800 Betten in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt sowie einer strategischen Partnerschaft mit dem Klinikum Friedrichshafen setzt das Unternehmen sich für die Gesundheit und Erhaltung der Lebensqualität der behandelten Patientinnen und Patienten ein. In der Unternehmensgruppe mit Sitz in Isny-Neutrauchburg kümmern sich jedes Jahr rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um knapp 65.000 Patienten.

Qualitätskliniken.de

Das unabhängige Internetportal http://www.Qualitaetskliniken.de macht die Qualität von Rehakliniken öffentlich und unterstützt so Patienten und Angehörige bei der Wahl der passenden Einrichtung. Anhand anschaulicher Informationen zur Qualität, zur Ausstattung und zum Leistungsangebot können die Nutzer die teilnehmenden Kliniken miteinander vergleichen. Die Bewertungen basieren auf Daten zur Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisations-qualität. Seit 2019 werden auch PROMS in den häufigsten Indikationen erhoben. Das Besondere an dem Verfahren ist, dass sich die teilnehmenden Einrichtungen der externen Überprüfung öffnen. Die Daten sind nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben und untereinander vergleichbar. Am Portal der unabhängigen und trägerübergreifenden Initiative nehmen mehr als 150 Rehabilitationseinrichtungen aus ganz Deutschland teil.

