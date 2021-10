OTS: ascent AG / Cash-Siegel für die ascent AG: Karlsruher ...

Cash-Siegel für die ascent AG: Karlsruher Finanzdienstleister erneut Sieger bei den Fonds-Spezialvertrieben Karlsruhe (ots) - Die ascent AG ist ein echter Dauergast auf der Cash-Hitliste der Finanzvertriebe: Auch in diesem Jahr steht der Finanzdienstleister aus Karlsruhe bei den Spezialvertrieben Deutschlands ganz oben und belegt im Segment "Investmentfonds" erneut Platz 1.

Seit mehr als zwanzig Jahren bietet das Finanzmagazin Cash mit seinem Ranking einen Überblick über die stärksten Finanzvertriebe in Deutschland. Einmal jährlich werden anhand der Provisionserlöse des abgelaufenen Geschäftsjahres die erfolgreichsten Branchenteilnehmer ermittelt und im Cash-Magazin veröffentlich. Auch in diesem Jahr wurde der Markt der Finanzvertriebe auf diese Art auf den Prüfstand gestellt, wobei insbesondere die Frage nach den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Branche im Zentrum der diesjährigen Erhebung stand. Das Ergebnis: Trotz der allgemeinwirtschaftlichen Folgen sind die deutschen Finanzvertriebe vergleichsweise gut durch die Coronakrise gekommen. Doch obwohl die Geschäfte im Jahr 2020 gut liefen, erlebten viele Unternehmen gegenüber den Vorjahreszahlen ein gebremstes Wachstum. Nicht so die ascent AG.

ascent AG erneut Sieger im Vertriebssegment "Investmentfonds"

Mit Provisionserlösen in Höhe von 13,10 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2020 positionierte sich die ascent AG in der jüngsten Cash-Hitliste solide unter den besten drei Spezialvertrieben für das Jahr 2021. In der Sparte "Investmentfonds" erwiesen sich die Karlsruher Fonds-Experten sogar wieder einmal als unschlagbar und belegten erneut den Spitzenplatz.

Dabei zählte die ascent AG zu den Finanzvertrieben, die ihre Provisionserlöse deutlich steigern konnten: Gemeinsam mit seinen insgesamt 136 Beratern erwirtschaftete der Finanzdienstleister ein Plus von fast sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von der in der Branche beobachteten Verlangsamung des Wachstums kann bei den Fonds-Spezialisten übrigens gar keine Rede sein: Mit dem Anstieg von 6,95 Prozent konnte man in Karlsruhe die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahreswert von 5,27 Prozent sogar erneut steigern.

Das 15. Cash-Siegel für die ascent AG

Bereits seit 2013 ist die ascent AG ein Fixpunkt im Cash-Ranking der erfolgreichsten Spezialvertriebe Deutschlands. Mit dem diesjährigen Sieg haben die Fonds-Experten ihre Stellung als Marktführer erneut untermauert: Die diesjährige Erstplatzierung bedeutet, dass sich das Unternehmen nunmehr zum 15. Mal mit dem Cash-Siegel für den Spitzenreiter unter den Spezialvertrieben für Investmentfonds schmücken kann.

30 Jahre ascent AG: Erfahrung zahlt sich aus

Die Kontinuität bei den Bestplatzierungen im Cash-Ranking ist das Resultat einer auf langjähriger Erfahrung basierenden Erfolgsgeschichte. Die im Jahr 1990 als Fondsspezialist gegründete ascent AG legt beim Thema Kapitalanlage auch heute noch den Fokus auf fondsbasierte Anlagelösungen. Doch seit diesen frühen Anfängen hat der Finanzdienstleister aus Karlsruhe über sein 30-jähriges Bestehen sein Angebotsspektrum deutlich ausgebaut und auf ein ganzheitliches Konzept zur Alltagsökonomie erweitert.

Der einfache und doch wirkungsvolle Gedanke hinter diesem Ansatz besteht darin, die Finanzen in einem Privathaushalt nach ähnlichen ökonomischen Grundsätzen wie ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Mit dem Ziel, auf lange Sicht zu planen, Einsparmöglichkeiten und Renditepotenziale auszumachen und diese wahrzunehmen. Geleistet wird diese Beratungs- und Betreuungsleistung der ascent AG mit einem bundesweit gespannten Netzwerk aus Vertriebspartnern.

Auch gesellschaftliches Engagement wird in Karlsruhe großgeschrieben, insbesondere engagiert sich die ascent AG seit vielen Jahren für eine Verbesserung der Finanzkompetenz in Deutschland. Im Zuge dieses Einsatzes für die Vermittlung von Finanzwissen leisten die Finanzspezialisten auch ihren ganz persönlichen Beitrag, indem sie die entsprechenden Fachkenntnisse in kostenlosen Vorträgen weitergeben. Mehrere hundert Vorträge zu Finanzbildung und Alltagsökonomie stehen so jedes Jahr auf dem Terminplan der ascent AG, die mit ihrer Erfahrung und Fachkenntnis auf diesem Weg bereits über 550.000 Interessierte erreicht hat.

Bei aller Tradition - in puncto Investment stets am Puls der Zeit

30 Jahre ascent AG, das steht also für Erfahrung und ganzheitliche Beratung in Finanzangelegenheiten. Doch in Sachen Kapitalanlage hat das Traditionsunternehmen aus Karlsruhe stets einen Finger am Puls der Zeit und berät seine Kunden über die neuesten Entwicklungen am Investmentmarkt. So zählen selbstverständlich auch die großen Investment-Megatrends zu den Anlagethemen, die mithilfe von Fondslösungen in die Kundenportfolios Einzug halten. Zu den größten Zukunftsthemen dürften in jedem Fall der Klimawandel und die zunehmende Ressourcenknappheit gerechnet werden - mit den damit verbundenen Trends im Bereich Klima- und Umweltschutz, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Recycling und Elektromobilität. Auch die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bleiben weiterhin interessant, ebenso wie der demografische und soziale Wandel mit den damit verbundenen Auswirkungen auf den Gesundheitssektor und die Konsumgewohnheiten.

Mit entsprechenden Branchen- und Themenfonds lassen sich Investments in diese Zukunftstechnologien und Branchen mit besonderen Wachstumsaussichten realisieren. Die Berater der ascent AG setzen zukunftsträchtige Anlagestrategien um und stellen ein individuelles Fondsportfolio zusammen, das Anlagehorizont, Risikoprofil und Anlageziele des Kunden mit den gewünschten Anlagethemen passgenau in Einklang bringt.

