OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Heidelberg veröffentlicht Zahlen zum ...

- Vorläufige Zahlen vom 20. Januar 2020 bestätigt

- Maßnahmenpaket zur Steigerung der Profitabilität in Bearbeitung

- Digitalisierung wird konsequent vorangetrieben: Subskriptionsgeschäft wächst weiter, Innovationsoffensive für drupa 2020

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat heute ihren Bericht zum dritten Quartal 2019/20 veröffentlicht und damit die wichtigsten Kennzahlen der am 20. Januar 2020 veröffentlichten Pressemeldung bestätigt.

Bezüglich des avisierten umfangreichen Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und der Liquidität befindet sich Heidelberg in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Wichtige Eckpunkte sollen noch im laufenden Geschäftsjahr verabschiedet werden und bereits im neuen Geschäftsjahr erste positive Wirkung zeigen. Die Maßnahmen umfassen eine Verschlankung und stärkere Ausrichtung der Organisationsstrukturen auf Kundenbedürfnisse und effizientere Prozesse, den Verkauf von weiteren Randbereichen zur Fokussierung des Produktportfolios sowie die Neuaufstellung des internationalen Produktionsnetzwerks zur deutlichen Absenkung der Kostenbasis.

"Wir richten Heidelberg auf profitable Aktivitäten aus und starten eine Innovationsoffensive zum Ausbau unserer Technologieführerschaft in unserem Kerngeschäft", kommentiert Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. "Damit stellen wir uns konsequent auf die anspruchsvollen Marktbedingungen ein, die auch durch die unsicheren wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus in unserem größten Einzelmarkt China derzeit schwer abzuschätzen sind."

Digitalisierung wird vorangetrieben - Innovationsoffensive auf der drupa 2020

Ziel ist und bleibt es, den Konzern auf kundenzentrierte Lösungen zu fokussieren und die digitale Transformation weiter voranzutreiben. Diesbezüglich macht Heidelberg weitere Fortschritte. So kommt das Unternehmen seinem Ziel näher, den Anteil aus wiederkehrenden Umsätzen aus Subskriptionsangeboten mittelfristig auf rund ein Drittel zu erhöhen. Ende Dezember basierten bereits 13 Prozent des Auftragsbestands aus solchen Kundenprojekten. Beim Thema Innovation mit dem Fokus auf autonomes, vollautomatisches Drucken wird Heidelberg auf der Fachmesse drupa 2020 im Juni unter dem Motto "Unfold your Potential" eine neue Generation von Angeboten zum Beispiel beim Erfolgsmodell Speedmaster mit neuer Druckplattenlogistik "Plate to Unit" zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Offsetdruck präsentieren. Erste Kundenbestellungen in diesem profitablen Kerngeschäft des Konzerns liegen bereits vor. Heidelberg ist überzeugt davon, mit dem erweiterten Produktangeboten seine Markt- und Technologieführerschaft bei den zukunftsträchtigen softwaregestützten Anwendungen, intelligenter Nutzerführung und autonomen Prozessen integrierter Lösungssysteme ("Smart Print Shop") weiter auszubauen.

Vorläufige Neunmonatszahlen vom 20. Januar 2020 bestätigt

Wie am 20. Juni 2020 kommuniziert wies Heidelberg in den ersten neun Monaten (1. April bis 31. Dezember 2019) des Geschäftsjahres 2019/20 in Summe bei Umsatz und Auftragseingang eine stabile Entwicklung aus. Während beim Auftragseingang mit 1.900 Mio. EUR das Vorjahresniveau von 1.912 Mio. EUR annähernd erreicht wurde, lag der Auftragseingang im dritten Quartal mit 636 Mio. EUR über Vorjahr: 606 Mio. EUR. Der Neunmonatsumsatz war mit 1.690 Mio. EUR kaum verändert; im dritten Quartal sank dieser jedoch aufgrund der konjunkturbedingten Investitionszurückhaltung in Europa von 579 Mio. EUR auf 567 Mio. EUR.

Das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis lag im dritten Quartal dank eines Einmalertrags von rund 25 Mio. EUR aus dem Verkauf der Gesellschaft Hi-Tech Coatings bei 47 Mio. EUR, nach 39 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Vergleichbar belasteten jedoch das geringere Volumen, Druck auf die Margen im Handelsgeschäft mit Verbrauchsmaterialien und regionale Verschiebungen mit einem unvorteilhafteren Produktmix das Geschäft genauso wie hohe Vorleistungen im Digitaldruck. Kostensenkungsmaßnahmen konnten diese Entwicklung nicht ausgleichen. In den ersten neun Monaten lag das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis bei 117 Mio. EUR, nach 101 Mio. EUR im Vorjahr. Dementsprechend fiel das Vorsteuerergebnis mit rund 5 Mio. EUR leicht positiv aus (Vorjahr 1 Mio. EUR), nach Steuern war das Ergebnis mit -10 Mio. EUR leicht negativ (Vorjahr -2 Mio. EUR). Der Free Cashflow verbesserte sich nach neun Monaten auf -73 Mio. EUR (Vorjahr: -120 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote lag bei 13,6 Prozent. Die Nettofinanzverschuldung lag zum Stichtag bei 389 Mio. EUR. und der Leverage betrug 1,9.

"Wir werden Heidelberg organisatorisch verschlanken, uns von Randbereichen sowie Assets trennen und somit die Kostenbasis signifikant absenken. Mit dem geplanten Maßnahmenpaket sehen wir gutes Potenzial zur deutlichen Verbesserung der Liquidität und Bilanzqualität", ergänzt Marcus A. Wassenberg, der Finanzvorstand des Unternehmens.

Ausblick für Gesamtjahr 2019/20

Das Unternehmen hat zum 20. Januar 2020 aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse die Gesamtjahresprognose angepasst. So erwartet der Vorstand, dass der Umsatz im Gesamtjahr leicht unter dem Niveau des Vorjahres von rund 2,490 Mrd. EUR liegen wird. Das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis und ohne den Einmalertrag aus dem Verkauf der Hi-Tech Coatings wird in einer Bandbreite von 5,5 bis 6,0 Prozent vom Umsatz erwartet. Das Nachsteuerergebnis wird entsprechend leicht negativ ausfallen. Auf Basis der avisierten EBITDA-Bandbreite soll der Leverage inklusive der Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 in etwa 2 betragen.

Die Gesellschaft wird ihre Jahresabschlüsse und den Geschäftsbericht für 2019/20 am 9. Juni veröffentlichen.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:

Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR

Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

