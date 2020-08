OTS: Klepper Lifestyle GmbH / Eigentümerwechsel beim ältesten ...

Eigentümerwechsel beim ältesten Faltboot-Hersteller der Welt: Die Klepper Lifestyle GmbH übernimmt das wesentliche Vermögen der Klepper Faltbootwerft AG Hamburg (ots) - Mit Wirkung zum 1. August 2020 hat die Klepper Lifestyle GmbH mit Sitz in Hamburg das wesentliche Vermögen der Klepper Faltbootwerft AG sowie relevante Markenrechte mit dem Namen Klepper erworben. Mit der Übernahme soll die über 100-jährige Tradition, Faltboote mit höchstem Qualitätsanspruch zu produzieren, weitergelebt und mit neuen innovativen Produkten und Konzepten in die Zukunft geführt werden. Mit dem Kauf wurden alle Mitarbeiter, Markenrechte sowie der Produktionsstandort in Rosenheim übernommen.

Durch das sich weltweit verändernde Freizeitverhalten unserer Gesellschaft rückt Reisen mit einem ökologischen Bewusstsein stärker in den Vordergrund. Dieses Bedürfnis bedient das Klepper Faltboot mit seinem einzigartigen Faltkajak aus umweltfreundlichen Materialien.

In einem ersten Schritt wurden neue Mitarbeiter für den Bereich des Vertriebs national/international sowie der Produktion eingestellt. Ziel ist es, kurzfristig wieder ein deutsches Manufaktur-Faltboot anbieten zu können.

Klepper verfügt als Weltmarktführer bei faltbaren Kajaks über eine treue nationale und internationale Community, die stetig wächst und seit Generationen Abenteuer und Familiengeschichten mit dem Klepper Faltboot verbindet. Dieser wachsenden Zahl an Abenteurern und sportlichen Outdoor-Enthusiasten wird Klepper verstärkt nachhaltige Produkte anbieten.

Über Klepper:

Die 1907 in Rosenheim gegründete Klepper Faltbootwerft ist der älteste Faltboot-Hersteller der Welt. Der von Johann Klepper gegründete Hersteller von Ein-, Zwei-, Drei- und Viersitzern ist Weltmarktführer bei faltbaren Kajaks. Zum 1. August 2020 wurde das wesentliche Vermögen der Gesellschaft, deren Aktien an der Börse Berlin gehandelt werden, von der Klepper Lifestyle GmbH, einem Unternehmen der Compass Logistics International AG, übernommen. Vorstand und Inhaber des in Hamburg ansässigen Unternehmens ist Michael Müller.

