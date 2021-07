OTS: Liveo Research AG / Liveo Research AG gibt Verkauf ihres ...

Liveo Research AG gibt Verkauf ihres Geschäftsbereichs Card Solutions an die DUBAG-Gruppe bekannt Basel (ots) - Die Liveo Research AG gab heute bekannt, dass sie ihren Geschäftsbereich Cards Solutions an die Dubag-Gruppe verkauft hat.

Der Geschäftsbereich Cards Solutions der Liveo Research AG mit Hauptsitz in Castiglione Olona (VA), Italien, ist der führende Hersteller von anspruchsvollen Materialien für Kredit- und ID-Karten in Europa und bedient einen weltweiten Kundenstamm in einem Markt mit besonders hohen Anforderungen an Qualität, kundenspezifischen Lösungen und Lieferzuverlässigkeit.

Die Transaktion soll es der Liveo Research AG ermöglichen, sich noch stärker auf ihre zukünftige Wachstumsstrategie in den Geschäftsfeldern Pharmaceutical und Specialty Packaging zu konzentrieren.

Dr. Carsten Heldmann, CEO der Liveo Research AG, sagte dazu: "Wir verfolgen unsere klare Strategie weiter, in den Geschäftsbereichen Pharmaceutical und Specialty Packaging zu wachsen. Hier investieren wir deshalb stark in neue Produktionsanlagen, in Mitarbeiter, in Innovationen und in nachhaltige Produktlösungen. Vor diesem Hintergrund errichten wir auch neue Produktionsstandorte auf der ganzen Welt mit dem übergeordneten Ziel, unseren Kunden den bestmöglichen Service und Support bieten zu können. Der Verkauf der Sparte Cards Solutions ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Was die Zukunft von Card Solutions betrifft, freue ich mich sehr, dass wir mit der Dubag-Gruppe ein neues Zuhause für dieses profitable und cashstarke Geschäft gefunden haben. Dort kann es mit der Aufmerksamkeit und den Ressourcen weitergeführt werden, die es eindeutig verdient hat."

Der Produktionsstandort der Liveo Research AG in Delaware (USA) stellt zwar einige Produkte für den Kartenmarkt her, produziert aber in erster Linie für das pharmazeutische Verpackungsgeschäft. Deshalb ist dieser Standort auch nicht Bestandteil der Verkaufstransaktion. Allerdings haben sich DUBAG und die Liveo Research AG auf ein umfassendes Manufacturing Service Agreement geeinigt, um sicherzustellen, dass sich für den internationalen Kundenstamm im Kartengeschäft nichts ändert.

Die DUBAG-Gruppe ist eine spezialisierte Investment-Beratungsgesellschaft mit Sitz in München. Sie begleitet und verwaltet Private-Equity-Fonds mit Schwerpunkt auf dem Erwerb und dem aktiven Management von Unternehmen in Sondersituationen, vor allem bei Ausgründungen und Ausgliederungen aus Mischkonzernen.

Emanuel Cattanei, Gesellschafter der DUBAG Gruppe, sagte: "Der Geschäftsbereich Card Solutions von Liveo ist ein herausragendes Unternehmen mit einzigartigen Technologien, das anspruchsvolle Anwendungen für die globale Kartenindustrie bietet. Wir sind davon überzeugt, dass wir - gemeinsam mit dem sehr erfahrenen Managementteam - das Card Solutions-Geschäft auf der Basis einer noch intensiveren Kundenorientierung auf eine neue technologische Ebene heben können. Dazu werden wir in neue Technologien und nachhaltige Materialien investieren."

Pressekontakt:

Tobias M. Weitzel BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tel.: +49 (0) 177 721 57 60 E-Mail: mailto:weitzel@kommunikation-bsk.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156925/4957706

OTS: Liveo Research AG