OTS: SCHUFA Holding AG / Peter Villa verlässt die SCHUFA Holding AG

Peter Villa verlässt die SCHUFA Holding AG Wiesbaden (ots) - Peter Villa, Mitglied des Vorstands der SCHUFA Holding AG, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Peter Villa trat am 01.05.2011 in das Unternehmen ein. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen, nicht zuletzt durch das Wirken von Peter Villa, von der klassischen Auskunftei zum digitalen Lösungsanbieter in den Themenfeldern Identität, Bonität, Betrugsprävention und Compliance entwickelt. Die umfassende Lösungskompetenz der SCHUFA hat sich gerade wieder in der schnellen Umsetzung der digitalen Antragsstrecken zur Auszahlung der verschiedenen Corona-Unterstützungshilfen gezeigt. Mit der modularen KYC-Plattform hat die SCHUFA die marktführende Plattform zur effizienten Erfüllung der GWG-Pflichten entwickelt.

Christian Polenz, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Peter Villa hat die Entwicklung der SCHUFA in der letzten Dekade maßgeblich mitgeprägt. Mit der Sicherstellung der hohen Stabilität der Produktivsysteme sowie dem Aufbau des Innovation Lab hat er wichtige Akzente gesetzt. Die Anwendung dort entwickelter modernster Analysemethoden und Technologien ermöglicht den Kunden ein potenzialorientiertes Risikomanagement. Wir danken ihm für sein besonderes Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Die Aufgabengebiete von Peter Villa übernehmen ab November die drei Vorstandsmitglieder Tanja Birkholz (Vorstandsvorsitzende), Dr. Ole Schröder und Holger Severitt.

Die SCHUFA ist Deutschlands führender Lösungsanbieter von Auskunftei- und Informationsdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher. Insgesamt sind rund 10.000 Firmenkunden als Vertragspartner an unsere Dienstleistungen angeschlossen. Zudem nutzen rund 2,2 Millionen Privatkunden die SCHUFA-Angebote. Privat- und Geschäftskunden wie Banken, Sparkassen und Händlern bietet das Unternehmen kreditrelevante Informationen rund um Bonität, Identität und Betrugsprävention. Auf Grundlage unserer Entscheidungshilfen werden für Privat- und Geschäftskunden schnelle, kostengünstige und unbürokratische Vertragsabschlüsse möglich. Informationen rund um Produkte und Services für Privatkunden sowie eine Online-Einsicht in die eigenen, bei der SCHUFA gespeicherten Daten sind auf dem Internetportal http://www.meineSCHUFA.de erhältlich. Der Datenbestand der SCHUFA umfasst 1,002 Milliarden Informationen zu 67,9 Millionen Privatpersonen und 6,0 Millionen Unternehmen.

Die SCHUFA hat ihr gesellschaftliches Engagement in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und trägt damit zu einer transparenten Finanzkultur und Überschuldungvorsorge in Deutschland bei. Als Informationsdienstleister für Wirtschaft und Verbraucher stehen vor allem die Themen Aufklärung und Datenschutz im Mittelpunkt vieler Projekte. Die wichtigsten Projekte im Überblick: Der jährliche erscheinende SCHUFA Kredit-Kompass (https://www.schufa.de/de/ueber-uns/presse/studien-publikationen/) beleuchtet die Konsumkompetenz und das Kreditverhalten der deutschen Bürger. Der SCHUFA-Verbraucherbeirat (https://www.schufa.de/de/ueber-uns/verantwortung/schufa-verbraucherbeirat/) diskutiert aktuelle Verbraucherthemen und entwickelt daraus Handlungsempfehlungen für die SCHUFA. Der SCHUFA Ombudsmann kümmert sich als neutrale Schlichtungsstelle um die Belange der Verbraucher. Mit der Bildungsinitiative " WirtschaftsWerkstatt - Nimm deine Finanzen in die Hand (http://www.wirtschaftswerkstatt.de/) " und " SCHUFA macht Schule (https://www.schufamachtschule.de/) " engagiert sich die SCHUFA für die Ausbildung von Finanzkompetenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

