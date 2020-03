OTS: The Social Chain AG / THE SOCIAL CHAIN AG wächst gegen den Trend: ...

THE SOCIAL CHAIN AG wächst gegen den Trend: Umsatzplus von über 30 Prozent im ersten Quartal 2020 (FOTO) Berlin (ots) -

- Social-Media-Reichweite in den ersten beiden März-Wochen auf Allzeithoch - Weitere strategische Akquisitionen kurz vor Abschluss - Finanzkennzahlen 2019 und Prognose 2020 werden Ende April veröffentlicht

THE SOCIAL CHAIN AG ( WKN: A1YC99 ) wird im ersten Quartal 2020 deutlich wachsen. Im Vergleich zum Vorjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzsprung von über 30 Prozent. Gerade in den letzten Wochen hat sich das Wachstum weiter beschleunigt. Wanja S. Oberhof, CEO der SOCIAL CHAIN AG: "Sowohl bei unseren Social-Media- als auch Social-Commerce-Aktivitäten verzeichnen wir eine wachsende Nachfrage. Unser Geschäftsmodell erweist sich in Zeiten wie diesen im Kern bislang als robust. Die Reichweite unser Social-Media-Kanäle ist auf einem Allzeithoch. Nur vereinzelt gibt es Lieferengpässe bei Produkten."

Die Strategie, durch gezielte Investitionen das organische Wachstum der SOCIAL CHAIN AG zu beschleunigen, sei erfolgreich. Beteiligungen an starken Eigenmarken wie Solidmind und KoRo zahlen sich früher aus als geplant. Das Geschäft in den Bereichen Food und Health entwickelt sich überproportional. KoRo setzt auf den Trend Superfood online. Solidmind ist ein bereits etablierter Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln im Bereich Gesundheit.

Oberhof kündigte für die nächsten Wochen weitere Akquisitionen an. "Unser Ziel ist es, die internationale Skalierbarkeit unseres Geschäftmodells weiter zu stärken." Vor diesem Hintergrund würden in den nächsten Wochen auch einige Umstrukturierungen vorgenommen. "Als Pionier für Social Media Brands liegt unser Fokus eindeutig in den Bereichen Social Media und Social Commerce." Randbereiche stünden auf dem Prüfstand.

Bis Ende April wird die Social Chain AG eine Prognose für das erste vollständige Geschäftsjahr abgeben. Zeitgleich werden die wichtigsten Kennzahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 vorgelegt.

Über The Social Chain AG

Das erste integrierte Social-Media-Unternehmen THE SOCIAL CHAIN AG vereint Social Media und Social Commerce. SOCIAL CHAIN ist Pionier für den Aufbau, die Entwicklung und die Skalierung von Social Media Brands. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind Manchester, London, New York und München. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Die Aktien der SOCIAL CHAIN AG werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch The Social Chain AG oder ihre verbundenen Unternehmen dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar.

Dementsprechend gibt die The Social Chain AG und ihre verbundenen Unternehmen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Pressekontakt:

Jana Walker | Senior Corporate & Brand PR Manager | E: press@socialchain.com |

T: +49 30 208 48 40 28

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137133/4552171

OTS: The Social Chain AG