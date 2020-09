Owens Corning kündigt Dividende für das dritte Quartal an

Der Glasfaserhersteller Owens Corning (ISIN: US6907421019, NYSE: OC) schüttet eine Dividende in Höhe von 24 US-Cents für das dritte Quartal 2020 aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,41 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 68,24 US-Dollar (Stand: 17. September 2020).

Owens Corning zahlt die Dividende am 6. November 2020 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 20. Oktober 2020). Im Dezember 2019 erfolgte eine Anhebung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal (22 Cents) um 9 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Der Konzern mit Sitz in Toledo, Ohio, ist 1938 gegründet worden und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter in 33 Ländern. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. Juni 2020) lag der Umsatz bei 1,63 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,92 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Juli berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 95 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 138 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 4,79 Prozent im Plus und weist auf der aktuellen Kursbasis eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. September 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de