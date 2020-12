Paccar kündigt Dividende und Sonderdividende an

Der amerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, NYSE: PCAR) zahlt am 2. März 2021 eine Quartalsdividende von 32 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus (Record day ist der 9. Februar 2021), wie am Dienstag berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,28 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 86,41 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020) bei 1,48 Prozent. Paccar zahlt bereits seit dem Jahr 1941 eine Dividende. Zusätzlich zur regulären Dividende zahlt Paccar eine Sonderdividende von 70 Cents aus, deren Auszahlung am 6. Januar 2021 (Record day: 18. Dezember 2020) erfolgt. Das Unternehmen beschäftigt über 23.000 Mitarbeiter weltweit und ist einer der größten LKW-Hersteller in den USA. Paccar erzielte im dritten Quartal 2020 (30. September) einen Umsatz in Höhe von 4,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,00 Mrd. US-Dollar), wie am 20. Oktober gemeldet wurde. Der Nettogewinn betrug 385,5 Mio. US-Dollar nach 607,9 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 9,17 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 29,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de