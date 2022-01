Panik: Ein kurzfristiges Kaufsignal!

Replaced by the video

Der Nasdaq hat im Januar bisher rund 12 Prozent verloren. Der schlechteste Monat seit 2008 und der schlechteste Januar in der Geschichte des Index. Schaut man sich das Verhältnis von gehandelten Verkauf- zu Kaufoptionen an, ist die Stimmung an der Wall Street so schlecht wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr! Diese Woche wird die wichtigste Woche des gesamten ersten Quartals! Die Notenbank tagt am Mittwoch und dürfte für mehr Klarheit sorgen. Ausserdem melden im Wochenverlauf IBM, Intel, Texas Instruments, Microsoft und Apple Quartalszahlen.

0:00 - Intro

0:25 - “Happy Monday”

3:26 - Superlative im Negativen

5:53 - Notenbank am Mittwoch

8:08 - Panic on Wall Street

12:10 - Kohl’s, Netflix

14:10 - Kommentare zu Quartalszahlen

17:14 - China

18:05 - Peloton, Unilever

19:20 - CAESAR

