PAYCHEX - Geht´s noch steiler?

Die Paychex-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung kam es im Februar und März 2020 zu einem starken Rückfall. Die Aktie fiel auf ein tief bei 47,87 USD und damit unter den Aufwärtstrend seit März 2009.

Diesen Rückfall machte die Aktie aber zügig wett. Sie zu einer steilen Rally an, welche im Dezember 2020 zu einem Allzeithoch bei 99,95 USD führte. Anschließend lief der Wert einige Wochen seitwärts, leicht aufwärts. Anfang Juli kam es zu einem Ausbruch über eine kurzfristige obere Pullbacklinie. Seitdem befindet sich der Wert wieder in einer steilen Rally. Anfang Juli gelang ein Ausbruch über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit März 2009. Inzwischen kletterte der Aktienkurs auf ein Allzeithoch bei 118,22 USD. Dieses Hoch stammt von gestern.

Der RSI (14) notiert seit Wochen im oberen Extrembereich. Diese Aktie ist wieder einmal ein gutes Beispiel dafür, dass das Eindringen des RSI in den oberen Extrembereich kein Verkaufssignal darstellt. Vielmehr starten starke Rallys oft erst dann. Die Aktie ist allerdings inzwischen stark überkauft und somit anfällig für einen Rücksetzer.

Langsam an Gewinnmitnahmen denken

Die Rally der Paychex-Aktie ist noch intakt. Allerdings nähert sie sich in einem stark überkauften Zustand einem wichtigen Zwischenziel bei ca. 119,80 USD an. Dort könnte eine Konsolidierung in Richtung 111,50 USD einsetzen. Anschließen bestünde die Chance auf eine weitere Rally gen 140 USD.

Sollte der Wert allerdings unter die alte obere Trendbegrenzung bei aktuell 111,01 USD abfallen, dann würde eine größere Korrekturbewegung in Richtung 97,92 USD und 90,53 USD drohen.

Fazit: Die Rally in der Payche-Aktie scheint auf kurzfristige Sicht fast ausgereizt zu sein. Eher kurzfristig orientierte Trader sollten an Gewinnmitnahmen denken.

