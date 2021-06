PAYCHEX - Kommt jetzt wieder Schwung rein?

Paychex Inc. - WKN: 868284 - ISIN: US7043261079 - Kurs: 105,000 $ (NASDAQ)

Die Paychex-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde immer wieder durch kleinere oder größere Konsolidierung unterbrochen. Die letzte größere Konsolidierung gab es im Februar/März 2020. Dabei fiel der Wert auf 47,87 USD und damit unter den langfristigen Aufwärtstrend seit März 2009 zurück.

Diese Rückfall machte die Aktie des Finanz- und Personaldienstleister sehr zügig wieder wett und kletterte im November 2020 auf ein neues Allzeithoch. Nach einem Hoch bei 99,95 USD pendelte der Wert in einem Keil um das alte Allzeithoch. In der vorletzten Woche brach der Aktienkurs über die Keiloberkante nach oben aus. Diese liegt in der aktuellen Handelswoche bei 101,95 USD. In der letzten Woche setzte sich der Wert weiter nach oben ab.

Kaufwelle läuft an

Das Chartbild der Paychex-Aktie macht einen bullischen Eindruck. In den nächsten Woche könnte die Aktie in Richtung 125,00 USD ansteigen. Ein Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter die Unterkante des Keils bei aktuell ca. 99,51 USD wäre allerdings ein deutlicher Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit einem Rücksetzer bis zumindest 85,30 EUR gerechnet werden.

