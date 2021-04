PCTEL gibt konstante Dividende bekannt

Der amerikanische Technologiekonzern PCTEL Inc. (ISIN: US69325Q1058, NASDAQ: PCTI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,055 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 14. Mai 2021 (Record date: 7. Mai 2021).

Damit zahlt das Unternehmen auf das Jahr gerechnet 0,22 US-Dollar als Dividende. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 6,59 US-Dollar (Stand: 22. April 2021) einer Dividendenrendite von 3,32 Prozent. PCTEL ist ein weltweiter Anbieter im Bereich HF-Expertise (Hochfrequenz-Anwendungen) und liefert der Mobilfunkindustrie Daten- und Telekommunikationslösungen. Der Firmensitz befindet sich in Bloomingdale, Illinois. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 21,2 Mio. US-Dollar, nach 22,9 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 25. Februar berichtet wurde. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ gelistet und liegt dort seit Jahresanfang mit 0,30 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 122,96 Mio. US-Dollar (Stand: 22. April 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de