PELOTON - Zeigt die Topformation Wirkung?

Die Peloton-Aktie startete im März 2020 nach einem Allzeittief bei 17,70 USD zu einer massiven Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 14. Januar 2021 auf ein Allzeithoch bei 171,09 USD.

Bereits im Oktober 2020 setzte die Ausbildung einer Topformation in Form einer SKS ein. Am 05. Mai 2021 durchbrach die Aktie die Nackenlinie dieser Topformation. Nach einem Tief bei 80,40 USD setzte eine Erholung ein. Diese kann als Pullback an die Nackenlinie angesehen werden. Im gestrigen Handel geriet der Wert in der Nähe dieser Nackenlinie wieder unter Druck.

Weiterer Abverkauf droht

Das Chartbild der Peloton-Aktie macht einen bärischen Eindruck. Mit dem gestrigen Tag könnte ein Abverkauf gestartet sein, der die Aktie mittelfristig in Richtung 51,70 USD führen könnte. Sollte der Wert allerdings über das Hoch vom Freitag bei 97,80 USD ausbrechen, würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Zunächst wäre ein Anstieg gen 114 USD möglich. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Peloton Interactive Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)