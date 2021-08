PENN NATIONAL GAMING - Der Versuch einer Bodenbildung

Penn National Gaming ist ein US-Betreiber von Casinos und Rennstrecken. Insgesamt unterrichtet das Unternehmen 42 Einrichtungen in 20 US-Staaten. Dabei liegt der Fokus auf dem "Slot Entertainment" wie beispielsweise einarmige Banditen. Auch Sportwetten zählen zum Angebot. Wenig überraschend litt das Geschäft extrem unter den Coronabedingungen, womit die Aktie zu den klassischen Coronaverlierern zu zählen ist.

Analysten erwarten nach einem schwierigen Vorjahr 2021 den Turnaround und einen Gewinn je Aktie von 3,19 USD, der 2022 in etwa stabil bleiben soll. Bis Mitte des Jahrzehnts könnte der Gewinn sich in Richtung 5 USD je Aktie verbessern.

Aus charttechnischer Sicht beherrscht seit März ein brachialer Abwärtstrend das Bild, im Zuge dessen der Wert ausgehend vom Allzeithoch fast 60 % einbüßte. Der wichtige Supportbereich um 75 USD wurde unterschritten, allerdings hielten die Bullen in der Folge dagegen. In dieser Woche drehen sie auf. Auf Intraday-Basis notiert die Aktie wieder über dem Kurskorridor zwischen 74,73 und 76,62 USD, der nun als Unterstützungszone fungiert. Gelingt nun auch der Ausbruch über den EMA200 bei 78,49 USD, wäre der Weg in Richtung 85,94 USD frei. Darüber sind auch knapp dreistellige Kurse wieder erreichbar.

Absicherungen bieten sich spätestens unter dem Tief bei 61,02 USD an. Wird dieses unterboten, wäre der Ansatz der Bodenbildung zerstört und die Abwärtswelle dürfte sich in Richtung 50,87 USD fortsetzen, wo Antizykliker interessante Einstiege vorfinden könnten.

Fazit: Zum ersten Mal seit Monaten zeigt die Aktie von Penn National Gaming gute Ansätze. Im Idealfall zieht der Wert nun nach kurzer Verschnaufpause durch und erreicht mittelfristig wieder Kurse um 99 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,58 5,76 6,00 Ergebnis je Aktie in USD -5,00 3,19 3,14 KGV - 24 25 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Penn-National-Gaming-Aktie

