PFIZER - Pharma-Aktie erklimmt nach Prognoseerhöhung neues Jahreshoch

Während die Aktien von Impfstoffherstellern wie Biontech oder Moderna regelrecht explodierten, kam es bei Pfizer, immerhin der Partner von Biontech, von Dezember 2020 bis Februar 2021 zu einem herben Abverkauf. So richtig erklären konnte sich das damals niemand, mich ereilten in dieser Phase auch viele Anfragen von Lesern. Inzwischen ist diese Schwächephase aber Geschichte. In den vergangenen Wochen startete der Pharmatitel wieder durch. Heute bekommt die Rally fundamental neues Futter.

Zunächst einmal toppte das Management mit den Quartalszahlen die Markterwartungen. Pfizer erreichte im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD. Die Erlöse beliefen sich auf 19 Mrd. USD. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Ergebnis von 0,96 USD je Aktie und einem Umsatz von 18,45 Mrd. USD gerechnet. Zugleich hoben die Verantwortlichen die Gesamtjahresprognose an. Anstelle eines bereinigten Gewinns von 3,55 bis 3,65 USD dürfte das Ergebnis nun eine Spanne zwischen 3,95 bis 4,05 USD erreichen. Der Umsatz soll auf 78 bis 80 Mrd. USD klettern nach zuvor in Aussicht gestellten 70,5 bis 72,5 Mrd. USD. Für ein Dickschiff wie Pfizer ist eine solche Prognoseerhöhung um 11 % beim Gewinn durchaus ein Ausrufezeichen.

Aus charttechnischer Sicht attackiert der Wert im Wochenchart den Widerstand bei 43,08 USD. Darüber könnte die Aktie sich in Richtung 46,37 USD und 50,04 USD aufmachen. Das Langfristziel von 50 USD schleppe ich bereits seit Jahren mit mir herum. Vielleicht wird es ja in den kommenden Wochen endlich Wirklichkeit. Temporäre Konsolidierungen wären problemlos möglich. Solange die Aktie das Tief bei 38,47 USD nicht mehr unterschreitet, ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

Fazit: Die Pfizer-Aktie weist nach schwierigen Wochen um den Jahreswechsel wieder ein schönes Aufwärtsmomentum auf. Langfristig ist die Marke von 50 USD erreichbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 41,91 72,09 60,48 Ergebnis je Aktie in USD 1,71 3,13 2,94 KGV 25 14 15 Dividende je Aktie in USD 1,52 1,59 1,68 Dividendenrendite 3,53 % 3,70 % 3,91 % *e = erwartet

Pfizer-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)