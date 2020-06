PharmaSGP: Nach dem IPO zeigt die Aktie keine Anzeichen von Schwäche – Kurs hebt zweistellig ab

Die Aktien des Arzneimittelhersteller PharmaSGP haben sich am ersten Handelstag zunächst gut gehalten. Die Papiere waren mit 32 Euro in den Handel gestartet und kosteten zuletzt fast 36 Euro. Derzeit notieren sie mit einem Plus von über 10 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 31,50 Euro.

Allerdings hatte der Ausgabepreis auch nur am unteren Ende der zuvor angepeilten Spanne gelegen. Zudem hatte das Unternehmen das Volumen des Börsengangs deutlich auf rund vier Millionen Aktien reduziert. Dem Unternehmen selbst wird durch den Börsengang aber kein Geld zufließen, vielmehr wollen die Altaktionäre und Gründer ihre Anteile verkaufen, um andere Projekte zu finanzieren. PharmaSGPhat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von OTC-Arzneimitteln sowie Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika spezialisiert. So richtig erfolgreich wurde das Unternehmen in Deutschland im Jahr 2012 mit dem Launch des rezeptfreien, homöopathischen Arzneimittels Deseo bei sexueller Schwäche. Der Konzern machte 2019 bei einem Umsatz von 62,6 Millionen Euro einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 22 Millionen Euro. Das Unternehmen könne sein Wachstum vollständig aus dem eigenen Mittelzufluss finanzieren, so dass es keinen Geld aus dem Börsengang brauche. PharmaSGP ist in Besitz der Gründer Clemens Fischer mit seiner Futrue GmbH (90 Prozent) und Madlena Hohlefelder über die MVH Beteiligungs- und Beratungs-GmbH (zehnt Prozent). Die Unternehmer, die schon mehrere Firmen gegründet haben, wollten den Erlös zur Finanzierung anderer Projekte verwenden. onvista-Redaktion/dpa-AFX/reuters Titelfoto: PopTika / Shutterstock.com