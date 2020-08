Pizza Express will Dutzende Restaurants in Großbritannien schließen

UXBRIDGE (dpa-AFX) - Als Folge der Coronavirus-Pandemie plant die Restaurantkette Pizza Express die Schließung von etwa 70 Filialen in Großbritannien. Dies könnte mit dem Verlust von bis zu 1100 Stellen einhergehen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Pizza Express hat 449 Läden in Großbritannien und zahlreiche weitere Filialen in anderen Staaten.

Mit der Schließung von Dutzenden Restaurants sollen unter anderem Mieten eingespart und 9000 weitere Arbeitsplätze gesichert werden. Die Entscheidung sei aber noch nicht endgültig getroffen, hieß es. Die Kette mit Sitz im englischen Uxbridge gehört dem chinesischen Unternehmen Honey Capital. Pizza Express wurde 1965 in London gegründet./si/DP/fba