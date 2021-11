Plan gemäß Chapter 11 für PCT International bestätigt

Die Annahme des Geschäftsplans von PCT durch das Gericht unterstützt stärkeres Wachstum in der Zukunft

Mit der vollen Unterstützung seiner Kunden, Anbieter und des Insolvenzgerichts von Arizona ist PCT International aus dem Chapter-11-Verfahren als stärkere Organisation hervorgegangen. Die robuste Bilanz mit neu entwickelten Produkten und erstklassigem Support befeuert weiterhin das globale Marktwachstum mit innovativen Lösungen für Breitbandkonnektivität.

PCT ist seit über 24 Jahren wegweisend in der Branche und konnte trotz der Turbulenzen in letzter Zeit eine starke Dynamik bei Umsatz und Gewinn vorweisen. „Vor dem Hintergrund der Auswirkungen von COVID-19, Gebühren, Kostenerhöhungen bei Rohmaterialien und Logistikproblemen legte unser Team Durchhaltevermögen und Fleiß an den Tag“, sagte Steve Youtsey, CEO und Gründer. „Ich bin außerordentlich stolz auf meine Mitarbeiter, die auch von unseren strategischen Partnern unterstützt wurden“, fügte Youtsey hinzu. Gleichzeitig musste PCT das geistige Eigentum hinter seinen Breitbandnetz-Lösungen, auf die sich seine Kunden verlassen, schützen.

„In meinen 35 Jahren als Finanzberater und Umstrukturierungsexperte hatte ich noch nie so viel Vertrauen in ein Unternehmen, das für einen Wiederaufstieg gerüstet ist“, so Chris Linscott, CPA. „PCT geht aus dieser Umstrukturierung als stärkeres Unternehmen hervor, das für erfolgreiches Wachstum gut aufgestellt ist.“

Der US-Insolvenzrichter Paul Sala kommentierte: „Während des Insolvenzverfahrens hat PCT weiterhin Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben und Patente für seine Produkte erhalten.“ Er fügte später hinzu, dass PCT „mit am Tisch sitzt und vor einer exklusiven Verkaufschance steht“.

Mit Blick in die Zukunft hat PCT seine Stärke bewiesen, indem das Unternehmen durch die Chapter-11-Periode durcharbeitete und den Kurs hielt. PCT hatte mit beispiellosen Herausforderungen zu kämpfen und trat als stärkeres Unternehmen mit einer vielversprechenden Zukunft daraus hervor.

PCT International, Inc., ist ein privat geführtes Unternehmen, das ein bedeutendes Segment der globalen Telekommunikationsinfrastruktur bedient. Seit seiner Gründung wurden PCT insgesamt 170 innovative Breitbandpatente erteilt oder von dem Unternehmen angemeldet. PCT hat mit seinen unternehmenseigenen Technologien über 1.000.000 Meilen Koaxialkabel hergestellt. PCT hat außerdem weltweit über vier Milliarden Kabelsteckverbinder verkauft. Die patentierten Koaxialkabel und Steckverbinder von PCT werden seit 25 Jahren in Millionen von Haushalten und Unternehmen weltweit installiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pctinternational.com/our-company/.

