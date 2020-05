Planview® verkündete heute, dass es die höchste Punktzahl sowohl für Single Lean/Kanban Team als auch Scaled Agile Framework® (SAFe) Einsatzszenarien im Gartnerbericht „Wichtige Funktionen für Agile Planungstools für Unternehmen*“ erreichte. Die Studie bewertete 16 agile Planungstoollösungen für Unternehmen in sechs Einsatzszenarien. Neben dem Erreichen der höchsten Punktzahl für Single Lean/Kanban Team und SAFe Einsatzszenarien erhielt Planview die zweithöchste Punktezahl für Distributed Agile und die Einsatzszenarien für Projekt- und Programmportfolios.

Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Gartner Wichtige Funktionen für Agile Planungstools für Unternehmen von 2020 herunter, um den Bericht zu Enterprise Agile Planning Tools einsehen zu können.

„Der Schlüssel zum Erfolg bei jeder Agile Transformation sind überzeugende Lösungen, die Ihre Teams in jeder Phase des Weges stärken“, sagte Patrick Tickle, Planview Chief Product Officer. „Wir freuen uns über die Anerkennung durch Gartner für Single Lean/Kanban Team und SAFe Einsatzszenarien. Wir sind überzeugt, dass diese beiden Methoden das Herzstück heutiger Transformationen sind: Skalierung mit SAFe und die beschleunigte Nutzung von Kanban zur Unterstützung der kontinuierlichen Lieferung und der Geschäftsflexibilität.“

Auf den heutigen sich rasch ändernden und destabilisierten Märkten müssen Teams eine große Bandbreite an Arbeitsmethoden und Verfahren bewältigen, darunter Lean, Agile, Scrum, Kanban, Scrumban und traditionelle Projektabwicklung. Das gesamte Spektrum der Portfolio- und Arbeitsmanagement-Lösungen von Planview unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Strategie. Insbesondere der Ansatz von Planview für Enterprise Kanban stellt sicher, dass Unternehmen, von den agilen Teams bis zum Geschäft, weiterhin schnell und effektiv Werte liefern können, ohne dabei die Sichtbarkeit und das Management für umfassendere strategische Ergebnisse aufzugeben.

Planview wurde vor Kurzem auch als Spitzenreiter im 2020 Gartner Magic Quadrant für Agile Planungstools für Unternehmen** ausgezeichnet, was das Unternehmen an die Spitze in Sachen Langfristigkeit der Produktstrategie brachte. Die Studie Gartner Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning Tools 2020 ergänzt den begleitenden Gartner Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools 2020 und untersucht die Produktfähigkeiten und wie diese Fähigkeiten auf Anwendungsfälle angewendet werden können.

Um mehr über die Lösung Lean and Agile Delivery von Planview zu erfahren, besuchen Sie bitte: planview.com/lean-agile-delivery.

* Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools von Mike West, Keith Mann, Bill Blosen, Akis Sklavounakis, Deacon D.K Wan, 29. April 2020

** Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools von Keith Mann, Mike West, Bill Blosen, Akis Sklavounakis, Deacon D.K Wan, 21. April 2020

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden und rät Technologie-Nutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeder ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeder Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Planview

Planview hat einen Schwerpunkt: die Ermöglichung des Transformationsprozesses, wenn Unternehmen ihre Strategie in den heutigen schnelllebigen, stark zerrütteten Märkten neu ausrichten. Unsere Lösungen helfen Unternehmen auf einzigartige Weise, diese Reise zu bewältigen und die Umsetzung der Strategie auf Unternehmensebene zu beschleunigen. Das gesamte Spektrum der Portfoliomanagement- und Arbeitsmanagement-Lösungen von Planview ermöglicht es Unternehmen, sich auf die strategischen Ergebnisse zu konzentrieren, auf die es ankommt, und die Teams in die Lage zu versetzen, ihre beste Arbeit zu leisten, unabhängig davon, wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, beschäftigt Planview mehr als 700 Mitarbeiter, die 3.500 Kunden und eine Million Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.planview.com/.

