Planview wird im Gartner® Magic Quadrant 2020 als führend bei Enterprise Agile Planning Tools anerkannt

Planview® gab heute bekannt, dass es im Gartner Magic Quadrant 2020 als führendes Unternehmen für Enterprise Agile Planning Tools (Agile Planungstools für Unternehmen) genannt wurde. Der Bericht bewertete die Lösung Lean and Agile Delivery von Planview und stufte das Unternehmen im Quadrant der führenden Unternehmen hinsichtlich der Ability to Execute (Umsetzungsfähigkeit) als bestes ein.

„Jede Organisation erlebt heutzutage ihre ganz eigene Transformationsgeschichte, selbst Planview. Wir haben uns neu aufgestellt, um uns auf ganzheitliche Lösungen für das Portfolio- und Arbeitsmanagement zu konzentrieren und das Konzept Lean und Agile (schlank und agil) zu verdoppeln. Kern unserer Vision ist es, Unternehmen in allen Phasen der Agile-Transformation zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Bedingungen und ihren Zeitplan einzuhalten", sagte Patrick Tickle, Chief Product Officer von Planview. „Wir sind begeistert über die Anerkennung durch Gartner.“

Laut Gartner ist „agile Entwicklung auf der Ebene des Gesamtunternehmens eine logische Fortentwicklung der Anwendung agiler Methoden auf der Ebene von Einzelprojekten, um der Nachfrage nach groß angelegtem Software-Management nachzukommen. Agile Prozesse laufen sehr beschleunigt und iterativ ab. Der Informationsbedarf agil arbeitender Teams weicht häufig von dem der Unternehmensführung ab. Dies hat zur Nutzung einer Vielfalt von Tools geführt, einige für die Teams und andere für das Management.“

Planview bietet ein komplettes Spektrum an Lösungen für die Verwaltung von Portfolios und Arbeiten, die auf unvergleichliche Weise in der Lage sind, Organisationen dabei zu helfen, die Umsetzung von Strategien erfolgreich zu beschleunigen. Mit dem Schwerpunkt auf der Zusammenführung von Führungslösungen, die Agile und PPM umfassen, ist Planview der Plattformpartner für große Unternehmen, die die Transformation der Arbeit, das Portfoliomanagement und den Wechsel zur Produktzentrierung steuern.

„Wir denken, dass die Führungsposition von Planview genau zeigt, wohin sich Agile entwickelt“, sagte Dr. Mik Kersten, CEO von Tasktop und Autor des Bestsellers Project to Product. „Die Anforderungen von Unternehmen an Agile in der Größenordnung bedeuten, dass Funktionalität auf Teamebene nicht mehr ausreicht. Es war erstaunlich zu sehen, wie ein führender PPM-Anbieter eine so tiefgreifende und wirkungsvolle Verlagerung vom Projekt zum Produkt in seinem eigenen Portfolio vollzogen und anderen dabei geholfen hat, das Gleiche zu tun. Als strategischer Partner ist es uns eine Ehre, Teil dieses Wegs zu sein, und wir freuen uns darauf, dass Planview in dieser kritischen Zeit für Unternehmen, die auf Software und digitale Innovation umstellen müssen, die Ergebnisse auf dem Markt vorantreibt.“

„Die Zusammenarbeit mit hervorragenden Partnern wie Planview steht für unser Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Kunden wettbewerbsfähige Lösungen in kürzester, nachhaltiger Vorlaufzeit zu liefern“, kommentierte Dean Leffingwell, der Schöpfer von SAFe und Mitgründer von Scaled Agile, Inc. „Die Erfahrung von Planview im Bereich Lean Portfolio Management und Unternehmens-Kanban ist ein unschätzbarer Vorteil für Unternehmen, die ihr Portfolio effektiv mit der Geschäftsstrategie verbinden möchten.“

„Als Planview und LeanKit 2017 zusammenkamen, teilten wir diese Vision; deshalb wollte ich, dass wir ein Teil der Planview-Familie werden. Unser Ziel war es von Anfang an, eine Lösung für schlanke und agile Umsetzung zu zu schaffen, die pragmatisch ist und die Realitäten der agilen Transformation widerspiegelt. Transformation braucht Zeit, und Organisationen brauchen einen Partner, der den gesamten Weg sehen und verstehen kann, selbst die hässlichen Aspekte“, erklärt Jon Terry, ehemaliger LeanKit-Mitbegründer und amtierender Planview Chief Lean-Agile Evangelist.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools von Keith Mann, Mike West, Bill Blosen, Akis Sklavounakis, Deacon D.K Wan, 21. April 2020

Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden und rät Technologie-Nutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Planview

Planview hat einen Schwerpunkt: die Ermöglichung des Transformationsprozesses, wenn Unternehmen ihre Strategie in den heutigen schnelllebigen, stark zerrütteten Märkten neu ausrichten. Unsere Lösungen helfen Unternehmen auf einzigartige Weise, diese Reise zu bewältigen und die Umsetzung der Strategie auf Unternehmensebene zu beschleunigen. Das gesamte Spektrum der Portfoliomanagement- und Arbeitsmanagement-Lösungen von Planview ermöglicht es Unternehmen, sich auf die strategischen Ergebnisse zu konzentrieren, auf die es ankommt, und die Teams in die Lage zu versetzen, ihre beste Arbeit zu leisten, unabhängig davon, wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, beschäftigt Planview mehr als 700 Mitarbeiter, die 3.500 Kunden und eine Million Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.planview.com/.

