Plug Power: Deutliche Umsatzsteigerung im ersten Quartal – Wandel zum Komplettanbieter gestartet!

Diese Woche steht auch im Zeichen der Wasserstoff-Branche. Neben Ballard Power, Nel und PowerCell hat das amerikanische Unternehmen Plug Power seine Zahlen veröffentlicht. Die liegen so in etwa im allgemeinen Bild. Der Umsatz steigt, an der Profitabilität wird noch gearbeitet. Was die Fantasie bei Plug Power allerdings ganz schnell verstärken könnte, ist der Ausblick in die Zukunft. Die Amerikaner möchten ihr Geschäftsmodell mit Zukäufen stärken und erweitern.

Zahlen in etwa im Rahmen der Erwartungen

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres verzeichnete Plug Power Bruttoeinnahmen von 43 Millionen Dollar. Das entspricht einer Steigerung von kräftigen 89 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres. Die Analysten hatten im Durchschnitt mit einem etwas kleiner Zuwachs gerechnet. Dafür waren die Experten beim Verlust je Aktie etwas optimistischer. Hier wurde im Durchschnitt mit einem Minus von 10 Cent je Aktie gerechnet. Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist konnte allerdings nur ein Minus von 12 Cent je Aktie präsentieren. Die Zahlen verliehen der Aktie keinen sonderlichen Schwung, bremsten die eingesetzte Erholung aber auch nicht aus. Das könnte aber eher an den Zukunftsplänen von Plug Power liegen. Die Amerikaner haben anscheinend den Wandel zu einem Komplettanbieter in der Branche eingeleitet und befinden sich in aussichtsreichen Verhandlungen für diesen Schritt.

United Hydrogen im Visier

Plug Power befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme von United Hydrogen. Die Amerikaner können über eine Wandelanleihe an ihrem Objekt der Begierde direkt über 30 Prozent des Unternehmens an sich bringen. Über den Rest der ausstehenden Anteile scheinen gerade die Verhandlungen zu laufen.

Linde im Wasserstoffformat – deutliche Synergieeffekte

United Hydrogen ist das erste unabhängige Unternehmen, das über umfassende Erfahrung in der Herstellung, dem Vertrieb und der Logistik von flüssigem Wasserstoff verfügt, ähnlich wie Industriegasunternehmen. Wenn die Akquisition abgeschlossen ist, wird erwartet, dass sie sich sofort positiv auswirkt und sich erheblich positiv auf die Wasserstoffkosten von Plug Power auswirkt, insbesondere im Jahr 2021 und darüber hinaus.

Produzent von Elektrolyseuren soll das Paket abrunden

Im Einklang mit dieser Expansions-Strategie für umweltfreundlichen Wasserstoff treibt Plug Power auch noch die Akquisition eines Elektrolyseurunternehmens voran. Wenn die Akquisition abgeschlossen ist, wird erwartet, dass diese Technologieplattform Plug Power Zugriff auf eine Reihe von Elektrolyseurprodukten von 100 kW bis 1 MW + bietet.

Alles aus einer Hand ist immer gut

Plug Power hat in der Vergangenheit schon immer mit klugen Schachzügen aufgewartet. Die Amerikaner, die eng mit Amazon zusammenarbeiten, haben im vergangenen Jahr schon einen kanadischen Spezialisten für wasserstoffbetriebene Drohnen übernommen. Jetzt scheint der Wandel zu einem Komplettanbieter im Bereich Wasserstoff auf den Weg gebracht zu sein. Für die Kunden dürfte dies mit Sicherheit ein Vorteil sein. Sie können die einzelnen Komponenten bei einer Adresse ordern und nicht bei verschieden Unternehmen. Daher macht die Akquisitions-Strategie von Plug Power durchaus Sinn.

Die Aktie der Amerikaner hat seit Jahresanfang fast 40 Prozent an Wert gewonnen. Bei deutlichen Rücksetzern ist die Aktie immer einem Blick wert. Dabei sollte nur nie vergessen werden, dass Plug Power, wie die meisten Unternehmen aus der Branche, nicht profitabel arbeitet und damit noch etwas länger ein riskantes Investment sein wird.

