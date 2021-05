PNE - Genug konsolidiert!

PNE AG - WKN: A0JBPG - ISIN: DE000A0JBPG2 - Kurs: 7,510 € (XETRA)

Bereits am Dienstag berichtete der Windparkprojektierer PNE über die Ergebnisse des ersten Quartals 2021. Diese fielen durchwachsen aus. Der Umsatz stieg leicht von 15,7 auf 16,1 Mio. EUR, das EBITDA sank indes leicht von 6,4 auf 6,3 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahr war eine schwarze Null angefallen.

Was das eigene Portfolio anbelangt, wurden zwei Windparks mit rund 17 MW fertiggestellt, womit die Gesamtleistung nun auf 151,6 MW gesteigert werden konnte. Weitere 97,1 MW befinden sich in Form von fünf Windparks in Deutschland im Bau. Warburg Research geht davon aus, dass die Portfoliogröße damit Ende des Jahres auf 230 MW wachsen dürfte. Bis Ende 2023 Will PNE den Eigenbetrieb auf bis zu 500 MW ausbauen.

Das PNE-Management bestätigte derweilen die Prognose für das Gesamtjahr. Demnach soll das EBITDA 24 bis 32 Mio. EUR erreichen. Sollten potenzielle Verkäufe in Südafrika, Frankreich oder Osteuropa durchgeführt werden, rechnen die Analysten von Warburg Research mit einem Erreichen des oberen Endes dieser Prognosespanne.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie insofern interessant, als dass sie die völlig überhitzte Situation zum Jahreswechsel inzwischen abgebaut hat. Aus einer Abwärtsbewegung ist eine Seitwärtsbewegung geworden. Als Trigger kann das Hoch bei 7,86 EUR verwendet werden. Steigt die Aktie darüber an, wäre Luft bis zum Hoch bei 8,97 EUR und mittelfristig in Richtung Zweistelligkeit. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem langfristigen Aufwärtstrend und dem Jahrestief um die Marke von 7 EUR an.

FreeTrade-Aktion bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt die Chance auf 0 Euro Ordergebühr bei einem unserer angebundenen Broker: Bei comdirect handeln Sie Derivate von Société Générale ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro bis 31.05.2021 ohne Ordergebühr.

Mehr Informationen

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 109,70 164,50 168,29 Ergebnis je Aktie in EUR 0,02 -0,09 -0,02 KGV 375 - - Dividende je Aktie in EUR 0,04 0,04 0,04 Dividendenrendite 0,53 % 0,53 % 0,53 % *e = erwartet

PNE-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)